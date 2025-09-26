El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más La Diputación de Burgos aprueba este viernes el proyecto de ejecución del nuevo complejo que se situará en Fuentes Blancas y que tiene un presupuesto de 17 millones de euros

El proyecto para la construcción de un nuevo pabellón multiusos en Fuentes Blancas da un paso más. Este viernes la Diputación de Burgos da luz verde a la aprobación del proyecto de ejecución de esta infraestructura que cuenta con un presupuesto de algo más de 17 millones de euros.

La intervención consiste en la construcción de un nuevo complejo que albergará un pabellón polideportivo y una sala anexa, contará con 2.000 asientos y se utilizará también para otros espectáculos culturales y de ocio. Estará ubicado en la antigua instalación del campo de fútbol.

Está previsto que edificio tenga dos plantas y que cuente con una altura de al menos diez metros para acoger competiciones deportivas de alto nivel. El proyecto contempla además una cafetería en el interior del edificio.

Ampliar Propuesta de Arias Garrido Arquitectos para el pabellón multifuncional de Fuentes Blancas ganadora del concurso convocado por la Diputación de Burgos.

Junto al pabellón habrá dos aparcamientos. Por un lado al este del edificio se ubicará una zona de aparcamiento exteriores con 152 plazas y al oeste se espera habilitar otro parking pensado para servicios vinculados al uso del polideportivo con 78 plazas para turismos y cinco para autobuses. Este nuevo complejo provincial está pensado también para ser utilizado en situaciones de emergencia, tales como apagones, nevadas, pandemias, etc.

Las obras vendrán acompañadas por estudios de tráfico, tanto durante la duración de las obras del polideportivo como cuando esté terminada la obra del pabellón.

El nuevo trazado deberá hacer una separación «entre el tránsito peatonal y rodado, que facilite el acceso a los edificios existentes y a los que se prevé construir o rehabilitar en un futuro próximo, así como proyectar nuevas zonas de aparcamiento, vinculadas a cada uno de los edificios, a fin de evitar los estacionamientos en el propio vial», según estima la Diputación de Burgos.

El esquema propuesto ha de contemplar un vial principal con dos sentidos de circulación y varios ramales que sirvan de acceso a cada uno de los edificios y a sus aparcamientos.

El proyecto ganador del concurso convocado por la Diputación de Burgos fue el de Arias Garrido Arquitectos, que ha diseñado este complejo deportivo formado por dos pabellones contiguos y otras salas de especialidades deportivas en el entorno natural de Fuente Blancas.