Invierten 1,8 millones de euros en mejorar espacios naturales de Burgos La Junta de Castilla y León mejorará las infraestructuras de seis parques naturales

BURGOSconecta Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:59

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves, 25 de noviembre, en Consejo de Gobierno, una inversión de 1.861.806 euros destinada a la aprobación del gasto de un expediente de contratación de servicios relativo a la mejora de seis espacios naturales de la provincia de Burgos .

Estas actuaciones se realizarán en el Monumento Natural Monte Santiago, el Monumento Natural de Ojo Guareña, el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, el Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila, el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón y el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla en la provincia de Burgos.

El objeto del contrato es la realización de las diversas actuaciones por parte de varias cuadrillas compuestas por tres miembros: un capataz y dos peones especialistas. Se mejorará, sustituirá y repararán las infraestructuras de uso público, que afectarán a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (centros de visitantes, aparcamientos, miradores, merenderos y áreas recreativas), al mobiliario incluido en estas dotaciones, tales como barbacoas, mesas, bancos, fuentes, vallas, juegos infantiles, puertas y refugios y a las sendas de uso público mediante mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad.

Por otro lado, se procederá a la limpieza de las áreas naturales protegidas, labores en las que se incluye la recogida periódica de basura y residuos depositados en contenedores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público.

Asimismo, se mejorará el medio natural respecto a los senderos de uso público con poda y desbroce de vegetación en sendas y bordes de caminos, del mismo modo, se limpiarán también los pasos de agua, así como retirada de tierras y piedras del camino con el fin de garantizar el adecuado tránsito.

Zonas de uso público

Las Zonas de Uso Público se adecentarán mediante siega, riegos, abonados, siembra de césped, instalación y mantenimiento de sistemas de riego y plantación de especies arbóreas y también se vigilará y controlarán los accesos al espacio natural o a determinadas zonas. Entre las labores a realizar figuran la sustitución de infraestructuras destruidas o deterioradas, adecuación de las existentes o ejecución de nuevas infraestructuras.

Esta actuación, junto con las ya tramitadas o en tramitación en el resto de las provincias de Castilla y León, permitirán trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos de uso público hasta 2027 con una inversión de más de 13 millones de euros, cofinanciados con fondos FEDER.