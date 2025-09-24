De paseo por Burgos a través de un videojuego: De las Huelgas al Cid en Minecraft Minecrafteáte estrena un vídeo divulgativo donde se narra lahistoria de cinco grandes monumentos burgaleses recreados al estilo de este juego

Acercar el patrimonio de Burgos a todos los públicos y hacerlo de forma educativa y divertida. Es el objetivo del nuevo vídeo presentado por le canal Minecrafteáte, en el que se combinan la recreación minuciosa en Minecraft y la narración histórica a través de cinco grandes monumentos burgaleses.

En esta ocasión, el espectador puede recorrer desde el monasterio de las Huelgas hasta los lugares relacionados con el Cid, atravesando siglos de historia y arquitectura.

Como ya hicieran con las iglesias de algunos pueblos de Burgos y con otros edificios emblemáticos de la capital como la antigua estación de tren, este vídeo lleva enclaves relevantes de la ciudad al mundo Minecraft. Incluye la recreación de cinco monumentos icónicos: el monasterio de las Huelgas, el Hospital del Rey, la Catedral de Burgos, el monasterio de San Pedro de Cardeña y el Solar del Cid.

Las Huelgas, el monasterio de San Pedro Cardeña y el Hospital del Rey, en Minecraft.

Tal y como explican desde el canal, cada uno de estos espacios ha sido reconstruido a escala en Minecraft «con máximo detalle, fruto de meses e incluso años de trabajo». Por ejemplo, la Catedral de Burgos, uno de los primeros proyectos del canal, «requirió más de un año de construcción digital, mientras que el Monasterio de las Huelgas, el Hospital del Rey y el Monasterio de San Pedro de Cardeña ocuparon alrededor de seis meses cada uno», reconocen. «El Solar del Cid, más reducido pero con un alto nivel de detalle en los relieves de sus escudos, se completó en un mes».

La idea de trasladar el patrimonio a un escenario de videojuego surgió para ellos con el ánimo de «divulgar la riqueza del patrimonio histórico y artístico a través de un lenguaje cercano a los jóvenes».

«Con este vídeo queremos rendir homenaje a Burgos, la ciudad que nos vio nacer como proyecto», manifiestan desde Minecrafteáte. Este nuevo trabajo se integra en la playlist «La historia a través de Minecraft» del canal, donde se van recopilando recreaciones patrimoniales con un enfoque educativo y divulgativo.

A lo largo de los años, Minecrafteáte ha recreado numerosos edificios emblemáticos de la ciudad de Burgos, como la antigua estación de trenes, el CAB, el Teatro Principal o la iglesia de Gamonal, así como monumentos de la provincia, como las iglesias de Villegas y Villamorón.

Minecrafteáte es un canal educativo y de divulgación cultural con más de 200 monumentos históricos recreados en Minecraft, como la Catedral de Burgos, el Teatro Lope de Vega de Sevilla o el Ayuntamiento de Donostia. Su misión es acercar el patrimonio artístico e histórico a jóvenes y adultos de todo el mundo, combinando videojuegos, tecnología y memoria cultural.