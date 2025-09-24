BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La M.O.D.A

La M.O.D.A. estrena su nueva canción en exclusiva en Burgos

'La vida en rosa' se podrá escuchar en el paseo del Espolón el jueves por la tarde

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:13

El grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol está inmerso en la presentación de su nuevo disco: 'San Felices'. Un trabajo con el que la formación vuelve a los escenarios (con la excepción de su actuación en los Sampedros de Burgos 2025) y con el que sacará 13 nuevas canciones.

De estas creaciones ya se conocen dos singles y los nombres del resto. Por una parte, 'Los tiempos que vivimos' salió al mundo el 6 de junio. El 4 de septiembre fue el momento de presentación de 'No te necesito para ser feliz', canción que comparten La M.O.D.A. y el grupo Repion. Ahora es el turno de 'La vida en rosa'.

Esta canción se estrenará el jueves, 25 de septiembre, a las 23:59 horas en todas las plataformas. Sin embargo, los habitantes de Burgos cuentan con una oportunidad previa para conocer cómo sonará esta tercera entrega del disco 'San Felices'.

Tal y como ha anunciado La Maravillosa Orquesta del Alcohol en redes sociales, 'La vida en rosa' se podrá escuchar este miércoles, 24 de septiembre, en el paseo del Espolón de Burgos. Desde las 17:00 horas estará instalada una furgoneta pintada de rosa en este lugar, donde los interesados podrán acercarse a conocer la nueva canción del grupo.

La M.O.D.A. se alejó de los escenarios en 2023. En enero de 2025 anunció su nuevo disco del que, poco a poco, el grupo de Burgos ha ido desvelando detalles.

'San Felices' tendrá 13 canciones: 'San Felices', 'Letra Helvética', 'Alsa pa Madrid', 'Si bailas bailo', 'La vida en rosa', 'No te necesito para ser feliz' (con Repion), 'Píntalo todo de negro', 'Desde Marte', 'Los tiempos que vivimos', 'Días difíciles', 'Subiendo como El Chava Jiménez' (con Leiva), 'Todos sonríen menos yo' y 'Los que estuvieron'.

