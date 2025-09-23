La Universidad de Burgos celebra el inicio del curso con una fiesta en El Tablero Las entradas, con un precio de un euro, pueden adquirirse en internet

BURGOSconecta Martes, 23 de septiembre 2025, 12:21

La Universidad de Burgos ha organizado una fiesta en El Tablero de la UBU, en los jardines del Hospital del Rey, para celebrar el inicio del curso académico 2025-26. El evento, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes, se celebrará el viernes 26 de septiembre a partir de las 17:00 horas.

La cita reunirá música en directo, actividades y un ambiente festivo para toda la comunidad universitaria. El grupo Ascua, ganador del concurso UBULive 2025, encabezará el cartel con su potente mezcla de punk, hardcore y metal. La jornada contará también con la animación de la charanga Los Famosos, que pondrá ritmo y buen humor con su repertorio popular, el cierre a cargo del burgalés DJ Hugo Fraile, referencia de la escena electrónica local.

Arriba, el grupo Ascua y a la izda. el Dj Hugo Fraile.

Además, durante la tarde se celebrarán retos entre facultades y se anunciarán diferentes sorpresas preparadas por los propios estudiantes.

Las entradas, con un precio de 1 euro, ya pueden adquirirse a través de la plataforma UBUentradas. Para acceder a ella será necesario presentar el carné universitario o matrícula, y en el caso de los menores de 18 años, la correspondiente autorización firmada.

Ascua

Ascua es una banda de punk/hardcore formada en 2022 a partir de la última etapa del grupo lermeño A Fuego. Con un sonido más potente y reivindicativo, han sabido consolidarse en la escena musical local y regional.

Su primer disco, 'Factoría de opinión' (2022), les llevó a recorrer la provincia de Burgos, y en 2024 lanzaron su segundo trabajo, 'Somos', con una propuesta más madura que fusiona punk, hardcore y metal, combinando voces agresivas y melódicas.

Actualmente, Ascua se encuentra en plena gira, llevando su música por toda Castilla y León. En 2025 han sido ganadores del concurso UBULive y han obtenido el segundo puesto en el certamen de bandas de La Rúa.

Charanga los famosos

Fundada en 2008 por un grupo de amigos con ganas de llevar la fiesta a la calle, hoy está formada por 18 músicos que ponen todo su talento y energía al servicio del público. Con su estilo fresco y divertido, Los Famosos han acompañado a peñas, quintos y festejos populares, poniendo ritmo a pasacalles, vermús toreros, procesiones, verbenas y cualquier celebración que se precie. Su repertorio abarca desde los clásicos pasodobles que nunca fallan hasta versiones actuales y marchosas como La Morocha, siempre con un toque único que invita a bailar, cantar y disfrutar.

A lo largo de su trayectoria, la charanga ha participado en infinidad de fiestas patronales, desfiles y eventos, contagiando su energía y demostrando que su mejor carta de presentación es la complicidad con el público. Hoy, Los Famosos siguen fieles a su espíritu original: llevar la música a la calle y convertir cada actuación en una auténtica fiesta. Porque, cuando suenan sus instrumentos, la alegría se hace famosa.

Dj Hugo Fraile

Hugo Fraile es un DJ burgalés que se ha consolidado como uno de los referentes de la escena electrónica local. Con un estilo versátil y enérgico, ha participado en numerosos eventos y festivales en Burgos, compartiendo cartel con otros artistas destacados y animando noches memorables como la inauguración del Santissimo Club en la FiestaCyTA 2024.

Su propuesta musical combina ritmos actuales con mezclas creativas que conectan con el público desde el primer beat. Hugo Fraile es sinónimo de fiesta, dinamismo y pasión por la música.