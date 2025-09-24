La comarca de Burgos que se convierte en epicentro de cultura, naturaleza y sostenibilidad La II Feria Ecosabinares llevará al valle del Arlanza este encuentro del 3 al 13 de octubre

El valle del Arlanza acogerá, del 3 al 13 de octubre, la II Feria Ecosabinares, un evento que nació en 2024 con el propósito de difundir y promocionar el Parque Natural de Sabinares del Arlanza/Yecla y que este año se consolida como espacio de encuentro en torno a la cultura, la naturaleza, la sostenibilidad y las tradiciones de la comarca.

Durante diez días, la feria desarrollará un amplio programa de actividades abiertas a todos los públicos, entre las que destacan talleres, charlas divulgativas, rutas guiadas, exposiciones y propuestas pensadas para disfrutar en familia y en comunidad.

En el marco de esta cita tendrá lugar la II Feria Nacional de Espacios Naturales Ecosabinares, los días 11 y 12 de octubre en el Centro de Recepción del Visitante de Covarrubias. El sábado 11 abrirá sus puertas de 12:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo 12 el horario será de 11:00 a 15:00 horas. Este encuentro reunirá una amplia oferta de productos elaborados incluso de otros países junto a propuestas de proximidad, realizados de manera artesanal y que ponen en valor la riqueza agrícola, ganadera y artesanal de la zona.

La feria, entre sus objetivos más destacados, pretende establecer una hoja de ruta para la renovación de la zona rural mediante acciones específicas como el fomento de la zona rural en todos los sentidos y de la producción ganadera y agrícola local, promoviendo la competitividad y el emprendimiento en la comarca; del mismo modo, buscan impulsar la economía circular y de ciclo cerrado, integrando la transición verde y la innovación en el medioambiente y la energía.

También se abordará la promoción de la agricultura sostenible y ecológica como impulsor de conocimiento de la ecoeficiencia, el consumo responsable y la salud es otro de los fines que pretenden alcanzar, así como la apuesta por el fomento del turismo ecológico y natural, mostrando al mismo tiempo el patrimonio natural y cultural del parque y, por último, la Feria también persigue la asistencia al empleo y al crecimiento de las empresas, aprendiendo de la experiencia de otros espacios naturales y fortaleciendo al sector turístico y empresarial.