Tres meses del sueldo medio en Burgos se destinan para la cesta de la compra anual En la provincia, el gasto medio en alimentación ronda entre los 6120 y los 6180 euros de media

Adrián Miguel Ruiz Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:41 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

En los últimos tiempos, los burgaleses han sido testigos del aumento de los precios en sectores como la vivienda o el tabaco, pero donde más se ha notado es en el precio de los alimentos. Y es que, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, la cesta de la compra anual en la provincia oscila entre los 6120 y los 6180 euros. Esta cifra supone un gasto aproximado de un cuarto de los ingresos medios de un burgalés al año.

Los productos que más han subido de precio son el café molido, que ha aumentado su precio en un 135% desde 2021, los huevos frescos, cuyo valor ha ascendido en un 105%, y los plátanos de Canarias, cuyo precio ha subido durante el mismo periodo un 101%.

En lineas generales, los alimentos envasados han subido un 0,8% y la variación de los productos frescos ha llegado al 6,7%. El precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, mientras que las carnes lo han hecho en un 7% y los pescados en un 3,4% durante 2024.

En comparación con el resto de la geografía española, Burgos se encuentra en un término medio en cuanto a gasto se refiere, siendo incluso de las zonas más baratas en la mitad norte peninsular. Sin embargo, existe una gran diferencia con respecto a la mitad sur, la cual es más barata.

Ahorra hasta 2000 euros eligiendo dónde compras

El otro dato que llama la atención dentro del informe publicado por la OCU es el de los contrastes comprando en un supermercado u otro. Aquí, en Burgos, señala que se puede ahorrar entre 1500 y 2000 euros dependiendo del supermercado en el que se haga la compra, una cifra mucho más alta que la media española, que sitúa el ahorro medio en 1132 euros.

El precio de los alimentos ha subido en todas las cadenas de supermercado, pero en algunas han subido mucho más que en otras. Aquellos puntos que resultan más económicos que se pueden encontrar alrededor de la geografía burgalesa son Alcampo, la cual es también la más barata de España según la publicación, Lidl, Mercadona y Aldi, aunque esta última es la que más se ha encarecido con respecto al año pasado.