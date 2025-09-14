La localidad de Burgos donde más sube el precio de la vivienda en verano: un 5,5% en solo un mes Aranda de Duero ha registrado una subida del 5,5% en el precio del metro cuadrado con respecto al mes anterior. Mientras, el alquiler ha subido un 12,4% en la provincia en lo que va de año

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

El paso de la temporada estival ha dejado cambios en el mercado de la vivienda en Burgos. En el cómputo general de la provincia, el precio del metro cuadrado creció un 1,4% en el último mes de agosto y un 2,9% durante la temporada de verano completa. Desde que comenzara el año, su valor ha aumentado en 46 euros, pasando de los 1.189 euros el metro cuadrado de enero a los 1.235 del pasado mes.

Aunque este aumento es aún más pronunciado cuando nos fijamos en el precio del metro cuadrado al alquilar una vivienda. A pesar de que el aumento ha sido similar al del precio de venta, ya que ha sido del 1%, en el trimestre de verano es del 5,6%, mientras que en el cómputo general del año es del 12,4%.

Este aumento no se ha producido de igual forma en las diferentes zonas de la provincia: en algunos municipios es mucho mayor y en otros puntos ha descendido.

La localidad donde más ha aumentado el precio del metro cuadrado en la venta es Aranda de Duero, en la que ha subido hasta los 1.487 euros, suponiendo un aumento con respecto al mes anterior del 5,5%. En el caso de la capital burgalesa, también ha visto cómo se elevaban los precios hasta los 1.995 euros, un 2,1% más.

Por otra parte, el Condado de Treviño y Trespaderne son las zonas que mayores descensos en el precio de venta han visto, con un 4,7% y un 4,5% respectivamente. Esto supone que el precio del metro cuadrado en estos puntos se sitúa en 1.442 en el primero y 542 en el segundo.

El alquiler

En el caso del alquiler, todo ha aumentado en comparación con los periodos de tiempo mencionados con anterioridad. La única excepción es la propia Aranda de Duero, donde el alquiler ha descendido en un 0,2%. En los grandes municipios de la provincia, el metro cuadrado alquilado está en sus máximos históricos.

Para muchos jóvenes, la escasez de oferta, los precios disparados y la precariedad laboral hacen que les sea muy complicado emanciparse. En el segundo semestre de 2024, tan solo llegaron a emanciparse en España un 15,2% de las personas entre los 16 y los 29 años, siendo este el peor dato de este periodo desde que el Consejo de la Juventud elabora las estadísticas.

