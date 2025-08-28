El mercado hipotecario de Burgos, en máximos de los últimos 15 años La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 28,8% en el primer semestre. El importe medio se contiene

Aunque cada vez es más habitual pagar la vivienda a tocateja, sin necesidad de acudir a financiación externa, lo cierto es que el dinamismo que viene mostrando de un tiempo a esta parte el mercado inmobiliario en España en general y Burgos en particular está derivando también en un impulso al mercado hipotecario. Un impulso que viene respaldado por las facilidades crediticias, y que en el primer semestre del año se ha consolidado con fuerza.

Cierto es que todavía se está muy lejos, en términos absolutos y relativos, de las cifras que mostraba el sector antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, pero los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a dudas: el mercado hipotecario está atravesando ahora mismo un buen momento.

Así, entre enero y junio de este año se constituyeron en la provincia un total de 1.997 nuevas hipotecas sobre viviendas. Es la cifra más alta registrada en un semestre desde 2011 y supone un crecimiento de nada más y nada menos que el 28,8% respecto a los datos registrados en semestre previo.

De esta forma, el mercado se aproxima ya a las 2.000 hipotecas por semestre en Burgos, algo totalmente impensable a mediados de la década pasada, cuando ni siquiera se llegaba al millar, pero muy, muy lejos de los máximos históricos observados en los momentos previos al estallido de la crisis del ladrillo. Para muestra, un botón, en el primer semestre de 2007 se constituyeron en la provincia de Burgos un total de 4.487 nuevas hipotecas.

Además, las diferencias no se quedan ahí. A pesar de los innumerables vaivenes económicos sufridos en las últimas dos décadas en España, lo cierto es que los ahorros de los burgaleses se sitúan ahora mismo en máximos históricos.

Eso, a la postre, permite afrontar la compra de una vivienda con mayor holgura. Así, además de incrementarse el número de compraventas realizadas al contado, el importe medio de las hipotecas mantiene cierta estabilidad a pesar del paulatino incremento de precios.

En este caso concreto, el importe medio de las hipotecas firmadas entre enero y junio de este año en Burgos asciende a los 107.746 euros. Se trata, sin duda, de una cantidad significativa, pero está muy alejada de los máximos históricos. Ni siquiera es el importe más alto de los últimos años, a pesar de haberse incrementado un 2,9% respecto al semestre anterior.

