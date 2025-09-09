Burgos alcanza el 50% de las obras de saneamiento en la barriada Inmaculada con 497.669 euros Aguas de Burgos acomete la modernización de esta zona de Gamonal desde junio y está previsto que concluyan en diciembre

Julio César Rico Burgos Martes, 9 de septiembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

Aguas de Burgos ha completado el 50% de las obras de ejecución del saneamiento y abastecimiento de la barriada Inmaculada, en el barrio de Gamonal. La actuación la lleva a cabo la empresa RFS por un importe de 497.669 euros. La obra va en plazo y está previsto que termine en el mes de diciembre.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha visitado junto al vicealcalde y presidente de la sociedad Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, las obras de renovación en las calles Hipatia de Alejandría, Rigoberta Menchú, Rosario Weis, Ana María Matute, Mariluz Morales, Maruja Mayo y San Antón.

Los trabajos que está llevando a cabo la empresa son los de sustitución de los colectores de hormigón por otros de PVC. Ayala ha explicado que los nuevos «tienen una mayor anchura» y son más eficaces la hora de resistir las expresiones. La obra de acometida de las nuevas infraestructuras de abastecimiento se está realizando junto con la del saneamiento.

Las inversiones en Gamonal

Ayala ha subrayado que las inversiones en el barrio de Gamonal son «prioritarias» en este mandato y el barrio es la zona de la ciudad en la que más «actuaciones se están realizando».

Ha recordado la obra el parque Félix Rodríguez de la Fuente, que fue algo que quedó pendiente del anterior mandato; a las que se han sumado las obras del parking de disuasorio del Silo, el carril bici de avenida de la Constitución, el aparcamiento de Manuel Altolaguirre y la urbanización de San Cristóbal.

A estas actuaciones se suman otras como la rotonda de Martín Cobos en el barrio de la Ventilla, la urbanización en este barrio, el reasfaltado de calles o los centros de ocio para personas mayores de la calle Vitoria y de Capiscol.

También ha destacado aquellos otros proyectos abiertos, aún como son la bolera de Capiscol que estaba cerrada y «se va a rehabilitar como espacio público» o el proyecto de vivienda joven del antiguo pueblo de Gamonal. En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos está pendiente de que le comunique el Estado si tiene opciones a recibir los fondos europeos para acometer esta importante y ambiciosa obra en el pueblo antiguo. En cualquier caso, Ayala ha subrayado que, si no se reciben esos fondos, se harán con dinero de Ayuntamiento de Burgos.

Premio a Aguas de Burgos

El Ministerio de Medio Ambiente ha concedido un premio a Aguas de Burgos por las «labores de digitalización, por los proyectos que está llevando a cabo». Este premio se concederá el día 11 de septiembre. Ayala ha asegurado que esté premio es un reconocimiento a la tarea que está llevando a cabo esta empresa municipal en las tareas de modernización de los sistemas.