El monumento está en el supuesto lugar donde tuvo su residencia el primer conde de Castilla. JCR

El Arco de Fernán González lucirá como nuevo en 2026

Su restauración se ha de llevar a cabo en cuatro meses y el Ayuntamiento de Burgos ha realizado para ello una reserva presupuestaria de 170.377 euros

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:28

El Ayuntamiento de Burgos va a restaurar el arco de Fernán González, ubicado en la calle del mismo nombre, a la altura del número 68. El objetivo que se marca el Ayuntamiento es por el momento, redactar lelvar a cabo la consolidación del monumento que evite el deterioro de este Bien de Interés Cultural (BIC).

En esta recuperación se deberá mantener el color de la piedra a base del uso de la caliza de Hontoria de la cantera y la marmórea. El proyecto se llevará a cabo en cuatro meses y tiene un coste para las arcas municipales de 170.377 euros.

Al tener consideración de BIC, la actuación que se proponga deberá contar con autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. De hecho, por la normativa autonómica, sólo se permiten efectuar obras de consolidación, restauración y conservación. Por ser BIC, cualquier intervención que pretenda realizarse en el inmueble habrá de ser informada favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal.

Según resume el proyecto, en este monumento, no se han realizado labores de mantenimiento adecuadas. Resulta muy visible su deterioro; se han perdido algunos volúmenes y desconchones en las partes más bajas del arco. Incluso se ha desprendido alguno de los pináculos, retirado por los bomberos de Burgos en 2019, ante el peligro de caída.

En general presenta suciedad, vegetación y en lo alto del arco un nido de cigüeña que hay que respetar, eso sí, genera residuos orgánicos lo que unido a la falta de impermeabilización de la superficie plana de la terraza conlleva a la proliferación de vegetación de todo tipo. Estas hierbas atascan los caños de desagüe de aguas pluviales y

producen filtraciones de agua. Se considera necesario iniciar una obra que evite el progresivo deterioro, su consolidación y, si es preceptivo, la reposición de los elementos que faltan en el arco.

Iluminación

El proyecto deberá de recoger también una iluminación detallada de algunas de las partes más relevantes del arco de Fernán González. Por ejemplo, deberá de llevar una iluminación concreta la inscripción del escudo; también debe estar iluminadas las columnas, las ventanas y el balcón superior del arco.

Un emblema de la ciudad

Se trata de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, pero escasamente reconocido. Es de estilo herreriano, erigido entre 1581 y 1587 por iniciativa del primitivo concejo para recordar a Fernán González, que fue el primer conde independiente de Castilla. La leyenda dice que su vivienda estaba en este lugar, en la calle Tenebregosa.

Fue realizado por Juan Ortega de Castañeda en forma de arco de medio punto flanqueado por columnas toscanas y rematado, en el cuerpo superior, por un gran

tablero rectangular que sostiene una cartela con una inscripción latina honorífica, atribuida a Fray Luis de León, rodeada de los escudos de Castilla y León y de Burgos, que traducida al castellano dice así: «A Fernán González, conde de Castilla, el más grande caudillo y defensor de su tiempo, progenitor de grandes reyes; a su compatriota en el lugar de su casa por iniciativa pública, se alza este monumento para memoria y gloria sempiterna».

