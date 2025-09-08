Ignacio San Millán anuncia su candidatura a presidir FAE Burgos tras la retirada de Benavente El presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico competirá con Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric, por liderar la patronal burgalesa. Ambos son actualmente vicepresidentes de FAE

Ignacio San Millán en un acto de FAE junto a Emiliana Molero, secretaria general de la institución.

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:17

La carrera por la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) suma un nuevo candidato. La Asociación de Desarrollo Logístico (ADL) ha confirmado que su presidente, Ignacio San Millán, presentará este martes, 9 de septiembre, su candidatura para dirigir la patronal burgalesa.

Este anuncio llega después de que el actual presidente, Miguel Ángel Benavente, decidiera retirarse de la contienda electoral tras varios desencuentros y cruces de declaraciones con el ya oficial candidato, Andrés Hernando, consejero delegado de Hyperbaric y presidente de la Federación del Metal de Burgos (Femebur).

Dos vicepresidentes, frente a frente

La retirada de Benavente abre así un escenario en el que la pugna por liderar FAE queda en manos de dos de sus vicepresidentes: San Millán y Hernando. Hernando mantiene firme su intención de concurrir a las elecciones y ya registró formalmente su candidatura la pasada semana.

Un proceso electoral marcado por la tensión

El hasta ahora presidente, Miguel Ángel Benavente, que ha estado al frente de FAE durante 14 años, anunció el viernes 5 de septiembre que daba un paso a un lado «por responsabilidad», alertando de que si Hernando ganaba, la patronal «perdería su independencia». También apuntó a «presiones de algunas instituciones» para favorecer la candidatura del empresario de Hyperbaric.

Benavente ha defendido que abandona el proceso «con las manos limpias» y con la entidad saneada, no sin criticar lo que calificó de «ambiciones desmedidas y actuaciones poco legítimas» en el marco electoral.

El relevo en la patronal burgalesa

Con este movimiento, se abre una nueva etapa en la patronal de los empresarios burgaleses. Las próximas elecciones decidirán si la presidencia de FAE recae en Ignacio San Millán o en Andrés Hernando, que mantiene su apuesta por «modernizar y fortalecer» la organización desde su experiencia en la industria del metal.