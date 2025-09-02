BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del proyecto Rural Star. BC

Los cuatro pueblos de Burgos que participan en un proyecto pionero atraer nuevos vecinos

El proyecto piloto aborda la problemática de la vivienda en Huerta de Rey, Pancorbo, Herrera de Pisuerga y Valtorres para jóvenes, mayores y nuevos pobladores

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:52

El proyecto piloto VIDI Rural de la iniciativa Rural Star para generar soluciones a la vivienda de sus pueblos, ha alcanzado el ecuador del proceso. Promovido por la Universidad de Burgos y cuatro Ayuntamientos de las provincias de Burgos, Palencia y Zaragoza, el proyecto sigue la metodología de trabajo de Realserma Rural bajo el sello de calidad PRV de Pueblo Responsable con la Vivienda.

En estos meses se han realizado formaciones presenciales en las localidades de Huerta de Rey, Pancorbo, Herrera de Pisuerga y Valtorres, para abordar la problemática de la vivienda, atender dudas concretas de los asistentes y disponer de una visión de las necesidades y retos específicos de cada pueblo. Esta actividad se ha completado con un proceso participativo digital para alcanzar a más población, promovido a través de redes sociales y grupos de difusión.

Las mayores preocupaciones y líneas actuación demandadas son, en primer lugar, las relacionadas con soluciones habitacionales para que los jóvenes de los pueblos puedan emanciparse en una vivienda propia adecuada a sus necesidades y posibilidades y, en segundo lugar, dar soluciones a la vivienda para los llamados «newcomers», repobladores que quieren vivir en el entorno rural.

Durante el proceso, en el que ya han participado 59 personas, también se ha puesto de manifiesto la importancia de no olvidar las necesidades relacionadas con la vivienda de la población de mayor edad, sobre todo en temas de accesibilidad y determinadas reformas, así como el impacto positivo de dar soluciones a la población vinculada a las localidades, pero que no residen de forma permanente, en ellas para que puedan prolongar sus estancias, como el caso de familias que crecen y no disponen de suficiente espacio o las que no terminan de acordar la gestión y el uso de la vivienda familiar.

Este proceso participativo continuará abierto durante el mes de septiembre para recibir las necesidades concretas de personas o empresas que necesitan solucionar problemas específicos y terminar de elaborar las líneas de actuación de decálogo de cada localidad.

Hasta la fecha se han recibido 9 solicitudes relacionadas con la reformas y rehabilitación de viviendas, en las que la principal necesidad es disponer de ayudas económicas; otras 5 solicitudes para adquirir vivienda (3 en compra, 1 en alquiler y 2 en cualquiera de las opciones). También se han recibido 2 solicitudes para ayudar a alquilar la vivienda en las que la principal necesidad vuelve a ser la relacionada con reformas y rehabilitación.

Además, desde el Proyecto se ofrece asesoramiento y acompañamiento a las entidades locales en actuaciones concretas. Por ejemplo, se está asesorando a la corporación de Valtorres sobre la estrategia óptima de adquisición de un inmueble de un fondo de inversión. Por su parte, en Huerta del Rey preocupa especialmente disponer de información sobre las demandas de personas que buscan vivienda en el pueblo, con el objetivo de poder dimensionar actuaciones de nuevos desarrollos. Para la corporación de Pancorbo, dar solución a las demandas de jóvenes y a las necesidades de los trabajadores actuales y futuros de las empresas locales es fundamental, así como lo relacionado con los altos costes de rehabilitación de los inmuebles existentes. Por último, en Herrera del Pisuerga, facilitar información sobre empresas de casas prefabricadas asequibles será parte del asesoramiento, además de otros que se vayan poniendo de manifiesto.

Te puede interesar

