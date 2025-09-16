BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un hombre camina fumando un cigarro. EP

Burgos se fuma menos, pero el gasto en tabaco sube 12 millones en cinco años

El crecimiento en el gasto ha sido mayor a partir de la pandemia de la COVID-19

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:25

El pasado martes 9 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva ley antitabaco. Las medidas más destacadas de la misma son la prohibición de fumar en ciertos lugares al aire libre, como terrazas, conciertos o campus universitarios, equiparar los cigarrillos convencionales con los vapeadores y vetar todos sus derivados a menores de 18 años.

En Burgos, el gasto realizado en productos relacionados con el tabaco ha ido creciendo en los últimos diez años, sobre todo a partir de la pandemia de la COVID-19. Durante este anterior lustro, según datos del Ministerio de Hacienda, los burgaleses han aumentado el dinero gastado en doce millones de euros.

Los principales motivos por los que se ha producido este aumento en el gasto son la inflación y las diferentes situaciones extraordinarias que hemos y estamos atravesando, como la propia pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania. El pasado año 2024, la cajetilla de tabaco se situaba en los 6 euros, lo que suponía un aumento de dos euros en un periodo de siete años.

El aumento de los costes unido a la aparición de diferentes alternativas, como los vapers o los cigarrillos electrónicos que pretenden ser controlados con esta nueva ley, son algunas de las principales razones por las que se ha producido este descenso. Un descenso especialmente visible en el número de cigarros y cigarrillos vendidos a lo largo de los años en la provincia.

Sanciones y entrada en vigor de la nueva ley

A pesar de que se aprobara el anteproyecto, todavía queda un largo camino por delante para que la nueva ley pueda implantarse completamente. Este texto tiene que pasar a audiencia pública, donde sociedades, comunidades o industrias podrán enviar sus alegaciones al mismo. Posteriormente, tendrá que pasar de nuevo por el Consejo de Ministros para obtener el visto bueno. Por último, será turno de llevarlo al Congreso y el Senado, donde deberá recabar los apoyos suficientes para poder entrar en vigor.

En el momento en el que eso ocurra, según ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, las sanciones por incumplir la nueva ley serán de hasta 600.000 euros. Además, en el caso de los menores que incumplan la prohibición de fumar y vapear, serán sus padres quienes tendrán que pagar las multas establecidas, que oscilarán entre los 100 y los 600 euros.

Te puede interesar

