Burgos, la provincia con las huertas y viñedos más caros de Castilla y León Las parcelas de Burgos se venden a una media de 9.056 euros la hectárea, siendo las huertas más caras. Los pastizales son el terreno más barato, a 1.824 euros la hectárea

Las tierras de uso agrario se venden caras en Burgos. La provincia supera a la media de los precios de Castilla y León en todo tipo de cultivos. Además, las huertas y los viñedos de Burgos eran los más caros de la comunidad autónoma en el año 2024.

En la provincia de Burgos, el precio medio de una hectárea en 2024 alcanzó los 9.056,57 euros. Así lo especifica el Ministerio de Agricultura en su informe de precios medios de las tierras de uso agrario. En él se compilan los siete tipos de cultivos registrados en la provincia de Burgos: frutales carnosos de secano (como almendros, perales o cerezos), huerta, prados, pastizales, tierras arables de secano y regadío y viñedos de secano.

Burgos supera la media de precio

En comparación, en Castilla y León la media de precio de estos siete tipos de cultivos se situó en 7.938,43 euros en 2024. En Burgos el coste era un 14% más caro. Sin embargo, cabe destacar que no todas las provincias de la comunidad se dedican a cultivar los mismos productos y, en esta comparativa, sólo se incluyen las variedades que se siembran en Burgos.

Por otro lado, al desglosar los precios por cada variedad, se sigue observando que la provincia de Burgos tiene precios por hectárea por encima de la media de la comunidad. Sin embargo, existe la excepción de los pastizales, cuyo precio se asimila a la media. En esta tabla se puede contemplar una comparativa de los precios de hectáreas por tipo de cultivo entre la provincia de Burgos y la media de Castilla y León:

Como se observa, los precios del terreno en la provincia de Burgos superan casi siempre a la media de Castilla y León; es decir, son más caros que en la media de provincias. Sólo ocurre lo contrario con los pastizales, aunque el valor por hectárea de la provincia de Burgos se acerca bastante al del precio regional (diferencia de 66 euros por hectárea).

Las tierras más caras de toda Castilla y León

Los precios de las tierras de uso agrario de la provincia de Burgos son más caras que las de otras provincias de Castilla y León. Además, al desmenuzar los datos por cada tipo de cultivo y provincia, la provincia burgalesa destaca con las huertas y los viñedos de secano más caros de toda la comunidad. Esta es una relación de los precios de 2024:

Asimismo, Burgos también se sitúa en el segundo y tercer puesto de precio más alto en otros dos usos agrarios. Se trata de la tierra arable de secano y los prados, donde las hectáreas en la provincia se venden al segundo y tercer precio más alto de la comunidad (por detrás de Palencia y de Segovia y Valladolid, respectivamente).

En España la media es de 10.248 euros la hectárea

En 2024, el Ministerio cifraba el precio de tierra de uso agrario en Castilla y León a 5.115 euros la hectárea de media, incluyendo todo tipo de cultivos. Respecto a 2023, significaba que había subido el precio un 2,3%; es decir, la hectárea costaba el año pasado 190 euros más (de media) que un año antes.

En el caso de España, la tierra de cultivo ha subido un 2,8% en 2024. El precio ha llegado hasta los 10.248 euros la hectárea, el doble del precio de Castilla y León (5.115 euros). Respecto a la provincia de Burgos, donde la media se quedó en 9.056 euros, es un 13,16% más.

A nivel nacional, las hectáreas de tierras de uso agrario más caras son las dedicadas al cultivo de plátanos. Esta sólo se encuentran en las Islas Canarias, donde una hectárea alcanzaba, en 2024, los 281.808 euros.

