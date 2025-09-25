BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Maqueta del templo ortodoxo en la parcela donde se levantará. BC

Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos

El templo, diseñado con el estilo de las iglesias de Maramures, se levantará en Parralillos para dar servicio a la comunidad de cristianos ortodoxos de la ciudad

Gabriel de la Iglesia y Aythami Pérez Miguel

Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:22

La comunidad de cristianos ortodoxos de Burgos contará al fin con una iglesia propia. Y es que, tras varios años de espera y algún que otro retraso, ya han comenzado las obras de construcción del que será oficialmente el primer templo ortodoxo de la ciudad, promovido por la comunidad Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

El proyecto comenzó a fraguarse en 2017 tras la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento para tal fin. Hasta ahora, la comunidad ortodoxa de la ciudad ha ido usando diferentes espacios cedidos, incluida la iglesia del Salvador de Villatoro, que vienen usando de manera compartida con la comunidad católica.

Sin embargo, y a pesar de la buena convivencia que los responsables de ambas confesiones han mantenido en los últimos años, el sueño de la comunidad ortodoxa era contar, al fin, con un templo propio.

Éste se levantará en la calle Navas de Tolosa, en la zona de Parralillos y tendrá una imagen muy singular, única en Burgos. No en vano, se trata de un edificio de pequeño tamaño, pero diseñado al estilo de las iglesias de Maramures, realizada con madera, altos campanarios y cubiertas muy inclinadas. El proyecto también contempla la adaptación de un centro parroquial.

Tras superar todos los trámites urbanísticos y administrativos, estaba previsto que las obras comenzaran este verano, pero ha habido que esperar algunas semanas por diferentes retrasos con los materiales.

