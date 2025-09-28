El puente de Capiscol verá la luz antes de final de año El Ayuntamiento ha adjudicado a Padecasa las obras de la junta de dilatación por un importe de 98.558 para una actuación que ha de durar dos meses

Se empieza a ver la luz al final del túnel de la controvertida OBRA del puente del Bulevar a la altura de la rotonda de Juan Ramón Jiménez y la N-120. El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado a la empresa Padecasa la ejecución de las obras de reparación de la junta de dilatación del puente de Capiscol sobre el río Arlanzón.

El importe final, ofertado por la mercantil asciende a 98.957,58 euros, unos 20.000 euros de naja con respecto a la inicial. Fue la única empresa que se presentó al concurso.

Las obras van a consistir en el desmontaje de la junta de dilatación deteriorada y su sustitución por una nueva de carácter transversal que permita todos los movimientos en esos dos carriles de circulación. El puente cuenta con dos calzadas de 7,50 metros, una por cada sentido de la circulación.

Esta es una de las obras que ha sufrido más retrasos a lo largo de los últimos años. Las primeras actuaciones son de abril de 2024. La empresa Gpyo Innova hizo la redacción del proyecto, pero apenas un mes más tarde desistió de realizar este trabajo. El departamento de Vías Públicas propuso la redacción del proyecto al siguiente contratista, EIC Estudio de Ingeniería Civil.

En 2020, el Equipo de Gob del PSOE tuvo que cortar el carril derecho en sentido hacia la calle Juan Ramón Jiménez ya que la junta de dilatación del puente era demasiado pequeña. Con el paso del tiempo se deterioró. En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Burgos optó por un contrato menor para constituir una nueva junta de dilatación.

Posteriormente se acordó ampliar la dotación y la obra y se sacó al concurso para completar todo el puente y no es solo una parte.

