BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puente de Capiscol. Google Maps

El puente de Capiscol verá la luz antes de final de año

El Ayuntamiento ha adjudicado a Padecasa las obras de la junta de dilatación por un importe de 98.558 para una actuación que ha de durar dos meses

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:35

Se empieza a ver la luz al final del túnel de la controvertida OBRA del puente del Bulevar a la altura de la rotonda de Juan Ramón Jiménez y la N-120. El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado a la empresa Padecasa la ejecución de las obras de reparación de la junta de dilatación del puente de Capiscol sobre el río Arlanzón.

El importe final, ofertado por la mercantil asciende a 98.957,58 euros, unos 20.000 euros de naja con respecto a la inicial. Fue la única empresa que se presentó al concurso.

Las obras van a consistir en el desmontaje de la junta de dilatación deteriorada y su sustitución por una nueva de carácter transversal que permita todos los movimientos en esos dos carriles de circulación. El puente cuenta con dos calzadas de 7,50 metros, una por cada sentido de la circulación.

Noticias relacionadas

El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más

El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más

La Facultad de Teología cubrirá el patio del claustro para albergar más actividades

La Facultad de Teología cubrirá el patio del claustro para albergar más actividades

Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos

Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos

Esta es una de las obras que ha sufrido más retrasos a lo largo de los últimos años. Las primeras actuaciones son de abril de 2024. La empresa Gpyo Innova hizo la redacción del proyecto, pero apenas un mes más tarde desistió de realizar este trabajo. El departamento de Vías Públicas propuso la redacción del proyecto al siguiente contratista, EIC Estudio de Ingeniería Civil.

En 2020, el Equipo de Gob del PSOE tuvo que cortar el carril derecho en sentido hacia la calle Juan Ramón Jiménez ya que la junta de dilatación del puente era demasiado pequeña. Con el paso del tiempo se deterioró. En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Burgos optó por un contrato menor para constituir una nueva junta de dilatación.

Posteriormente se acordó ampliar la dotación y la obra y se sacó al concurso para completar todo el puente y no es solo una parte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos
  2. 2 Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos
  3. 3 Burgos se viste de gala con el inicio de la Semana Cidiana
  4. 4 Las colmenas tradicionales de Burgos, un modelo para la innovación apícola en Europa
  5. 5 Ovnis, luces y seres extraños que aterraron a Briviesca a finales de los años 80
  6. 6 La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos
  7. 7 Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos
  8. 8 «Espero que podamos arreglar la fractura que ha habido en FAE»
  9. 9 El Ayuntamiento de Burgos concede la recogida de animales a una empresa de Carcedo
  10. 10 Ribera del Duero vive una vendimia lenta y larga, marcada por la guerra de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El puente de Capiscol verá la luz antes de final de año

El puente de Capiscol verá la luz antes de final de año