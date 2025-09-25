La importante obra que acometerá la Facultad de Teología de Burgos: cubrirá el patio del claustro para albergar más actividades La obra va a suponer una inversión total, incluido el salón de actos y las nuevas dependencias en la entrada de la Facultad de 1,3 millones de euros. En una segunda fase llegará la cobertura y otras obras

Durante más de un año, los cursos y actividades que se desarrollan en la Facultad de Teología del Norte de España van a ver alteradas sus dinámicas. En unos días van a dar comienzo unas importantes obras de mejora y modernización el decimonónico edificio. Y será una actuación de calado. Una de las principales novedades, que se acometería en una segunda fase, será la cobertura del patio del claustro que va a permitir la celebración de actos de manera más cómoda y sin frío.

El vicario general de la Diócesis, Carlos Izquierdo, ha recordado que esa «es la idea para el patio del claustro». Es la fase del proyecto en la que se está trabajando en la actualidad: «Se está haciendo el proyecto. Sería una cubrición a la altura del primer piso aproximadamente, porque no podemos tapar ventanas ni subirlo hasta el tercer piso».

En total van a ser tres fases las que se necesiten para la reforma integral de la Facultad. Sin embargo, Izquierdo recordaba que esto «no quiere decir que vaya una detrás de otra». Son «solapables y simultáneas. Pero en este momento, la primera es de 1,3 millones». Afecta la entrada, los suelos, los claustros y el patio y el aula magna. Las primeras obras van a dar comienzo de inmediato, «a partir del mes de octubre y durante un año».

El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, lo anunciaba hace ya unas semanas en los diferentes consejos y el viernes 19 de septiembre lo hacía público a todos los fieles diocesanos en la asamblea de inicio del curso.

Nueva entrada

La idea del Arzobispado de Burgos es «ennoblecer las instalaciones» de la Facultad de Teología del Norte de España. Así se «trasladará la entrada al actual acceso a la capilla, en el coro bajo, donde estará la recepción».

Desde ahí se tendrá acceso al «Archivo con una puerta nueva que se va a abrir y otro acceso a la Facultad de Teología». Se cambiará todo «el pavimento, todos los pretiles, toda la carpintería y todo va a quedar limpio, con un suelo continuo», incluyendo lo que ahora es jardín en el interior del claustro para su posterior cubrición.

Izquierdo apunta que, en primer lugar, se llevará a cabo «la demolición del suelo» continuo y se renovarán bajantes, instalaciones canalizaciones y mejoras, evitando los corrimientos de tierra que hay por debajo.

También se va a actuar en el salón de actos. «El Aula Magna cambia totalmente» y se va a reorganizar la Secretaría. Ese espacio contará con infraestructura y mobiliario totalmente nuevo, será «un poco más grande porque se va a ampliar con la zona del decanato», aseguraba. Luego quedan segunda y tercera que pueden ser coetáneas a la primera.

En los últimos años se han cometido obras de diferente volumen. Izquierdo indica que «el segundo y tercer piso están acabados» y las reformas se ha ido a cometiendo en diferentes años. Se trata del colegio Mayor de San Jerónimo y el espacio de San Javier que ya están restaurados. Falta la restauración de la Facultad de Teología, Aula Magna, la capilla, la biblioteca y el claustro.

Ampliar Aula Magna que será reformada totalmente. JCR

Ventanas

Luego hay una tercera fase que afecta «a la fachada»; explicaba el vicario general. La idea es cambiar «toda la carpintería de la fachada de la primera planta y de la planta baja». Esta estructura se data de los años 60 y se encuentran en mal estado.

Estas actuaciones que se van a llevar a cabo en la facultad de teología, van a obligar a llevar al seminario de San José algunas de las clases que se dan en los programas de tarde y noche en los que se matriculan, laicos y religiosos. Tampoco se va a poder usar el aula magna y las tradicionales, charlas y conferencias o presentaciones de libros. También se van a trasladar a otros espacios diocesanos.

Edificio noble

El actual edificio de la Facultad de Teología y del Colegio Mayor San Jerónimo es un inmueble cargado de historia. Sobre el solar que hoy ocupa ya existía en el siglo XVI el primer seminario de Burgos, promovido por el arzobispo Cristóbal Vela en su testamento e impulsado por Pedro de Barrantes, que fue rector desde 1629. Las actuales dependencias datan del siglo XVIII con diferentes reformas y ampliaciones en el XIX y en el XX

La capilla y el claustro son los lugares más emblemáticos de la Facultad. El claustro es un espacio formado por un patio de 450 metros cuadrados recorrido por un deambulatorio de 260 m metros cuadrados El Aula Magna consta de una superficie de 204 metros cuadrados y la iglesia tiene una superficie de 390 metros cuadrados.

Abierta a la sociedad

Una de las prioridades del Arzobispado y del Decanato de la Facultad es «abrirla a la sociedad, entrar en diálogo y a colaborar por el bien común», como asegura el decano Roberto Calvo. La modernización del inmueble va en esa línea. A eso se unen las propuestas formativas para «ayudar a los creyentes a seguir conociendo a Jesucristo».

El año pasado, un total de 2.523 personas se formaron gracias a los distintos programas formativos propuestos por la Facultad de Teología, a los que habría que añadir numerosas propuestas culturales y ciclos de conferencias realizadas para el público general. 35 alumnos cursaron en 2024-2025 en el Ciclo Institucional, 34 en Licenciatura y 32 alumnos de doctorado. Ha contribuido a la formación de 96 personas a través de Aulas de la Cátedra 'Francisco de Vitoria', 27 en el Instituto de Teología a Distancia, y otros 24 alumnos en un curso online para los ministerios de lector y acólito.

Además de esos alumnos hay que añadir a los que cursaron de forma presencial o virtual las clases en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 'San Jerónimo' (201 alumnos), las 94 personas que realizaron los cursos de la DECA (para Educación Infantil y Primaria y 315 que participaron en las sesiones de la Universidad de la Experiencia.