BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle del Donante de Sangre.
Calle del Donante de Sangre. JCR
Callejeando por Burgos

La calle de Burgos dedicada a quienes salvan la vida de muchas personas

Es una calle corta de la ciudad, pero muy necesaria para recordar a quienes, de manera altruista, ofrecen una parte de su vida para salvar la vida de otras personas. Es la calle del Donante de Sangre

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:32

Dedicar una calle a los donantes de sangre y a la organización que coordina esta labor humanitaria, la Hermandad de Donantes de Sangres fue una de las grandes ideas del Ayuntamiento de Burgos en los años 70.

Y no solo por la enorme labor que tiene esta organización, que cada año salva la vida de miles de persona gracias a su generosidad, sino porque Burgos sigue estando en la cabeza de donaciones de España; y eso es solo posible gracias a la gran familia que forman estos hombres y mujeres caracterizados por su solidaridad.

La Hermandad de Donantes de Burgos persigue fomentar los hábitos de solidaridad social y contribuir a estimular la donación altruista. Su propósito es agrupar a todas aquellas personas que, sintiendo el espíritu de fraternidad humana y solidaridad social, estén dispuestas a realizar periódicamente una donación de su sangre en beneficio de los demás.

Noticias relacionadas

El céntrico pasaje de Burgos dedicado al padre de la Evolución

El céntrico pasaje de Burgos dedicado al padre de la Evolución

La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

Un pasaje para recordar la historia de una emisora de radio burgalesa

Un pasaje para recordar la historia de una emisora de radio burgalesa

El rincón místico de Burgos donde Santa Teresa dejó anécdotas, apodos y un convento

El rincón místico de Burgos donde Santa Teresa dejó anécdotas, apodos y un convento

Tiene por objeto genérico, y como fin de interés general, actividades abiertas a cualquier beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos dentro de los propios fines.

La calle del Donante de Sangre no podía estar en otra zona de la ciudad, más que rodeada por un edificio dedicado a la salud, y dos calles dedicadas a los médicos más importantes del siglo XX en el ámbito mundial y en el ámbito español.

Muchos vecinos de Burgos recuerdan que hasta que se centralizaron las urgencias en los hospitales, la asistencia rápida se hacía en la Casa de Socorro. Las personas que habían sufrido un accidente acudían a las traseras del edificio de Sanidad donde se encontraban estas dependencias de urgencia.

Estas calles son las dedicadas al Doctor Fleming y al doctor Ramón y Cajal. Ambos premios Nobel de Medicina; y el edificio alberga diferentes secciones de la Junta de Castilla y León relacionadas con la sanidad, ya sea humana o veterinaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un joven desaparecido en Burgos
  2. 2 Heridos dos jóvenes de 17 años tras caer de un patinete eléctrico en Burgos
  3. 3 Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después
  4. 4 La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos
  5. 5 El Ayuntamiento de Burgos abona a Saltando Charcos parte de la deuda que obligó a la asociación a cerrar
  6. 6 El paraje de Burgos donde buscan restos de una antigua ciudad celtíbera que precedió a Clunia
  7. 7 Exigen a la Junta una intervención «urgente» en la estación de autobuses de Aranda
  8. 8 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 23 de septiembre
  10. 10 Mantendrán las cocheras de los buses urbanos de Burgos en carretera de Poza hasta decidir dónde ubicarlas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La calle de Burgos dedicada a quienes salvan la vida de muchas personas