La calle de Burgos dedicada a quienes salvan la vida de muchas personas

Dedicar una calle a los donantes de sangre y a la organización que coordina esta labor humanitaria, la Hermandad de Donantes de Sangres fue una de las grandes ideas del Ayuntamiento de Burgos en los años 70.

Y no solo por la enorme labor que tiene esta organización, que cada año salva la vida de miles de persona gracias a su generosidad, sino porque Burgos sigue estando en la cabeza de donaciones de España; y eso es solo posible gracias a la gran familia que forman estos hombres y mujeres caracterizados por su solidaridad.

La Hermandad de Donantes de Burgos persigue fomentar los hábitos de solidaridad social y contribuir a estimular la donación altruista. Su propósito es agrupar a todas aquellas personas que, sintiendo el espíritu de fraternidad humana y solidaridad social, estén dispuestas a realizar periódicamente una donación de su sangre en beneficio de los demás.

Tiene por objeto genérico, y como fin de interés general, actividades abiertas a cualquier beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos dentro de los propios fines.

La calle del Donante de Sangre no podía estar en otra zona de la ciudad, más que rodeada por un edificio dedicado a la salud, y dos calles dedicadas a los médicos más importantes del siglo XX en el ámbito mundial y en el ámbito español.

Muchos vecinos de Burgos recuerdan que hasta que se centralizaron las urgencias en los hospitales, la asistencia rápida se hacía en la Casa de Socorro. Las personas que habían sufrido un accidente acudían a las traseras del edificio de Sanidad donde se encontraban estas dependencias de urgencia.

Estas calles son las dedicadas al Doctor Fleming y al doctor Ramón y Cajal. Ambos premios Nobel de Medicina; y el edificio alberga diferentes secciones de la Junta de Castilla y León relacionadas con la sanidad, ya sea humana o veterinaria.

