BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Hortelanos en la ciudad de Burgos.
Calle Hortelanos en la ciudad de Burgos. APM
Callejeando por Burgos

La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

La plaza, o calle, recibe el nombre de Hortelanos, precisamente porque en este lugar, bien entrado ya el siglo XX, se concentraba el comercio de proximidad en Burgos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:28

El primer mercado de abastos de Burgos no se encontraba por casualidad en el lugar en el que fue construido. Aquel incipiente mercado se encontraba en el actual emplazamiento del edificio municipal de la avenida del Cid y General Santocildes. A muy pocos metros está la plaza de Hortelanos, que, entrado el siglo XX y con la desaparición de los mercados mayor y menor, concentraba a los productores hortícolas de la provincia de Burgos.

Posteriormente, una vez derruido el mercado de abastos de los Vadillos, la plaza nueva se ubicó en este lugar, en el espacio en el que los hortelanos se ubicaban. Hoy se mantiene esta tradición de traer hasta la ciudad los productos de la huerta burgalesa, son 'Los Carros', famosos y tradicionales, que aún son así conocidos. Tuvieron que trasladarse de este lugar a otros emplazamientos siempre en el mismo entorno.

Edificios de la calle Hortelanos. A.P.M.

Las ubicaciones del mercado

Primero fue en la calle del Morco. Después, en la acera izquierda de lo que entonces era avenida del General Yagüe, hoy avenida de la Paz. Con las modernas construcciones de los años 80, este mercado se desplazó a la explanada de El Plantío entre el Estadio y el Coliseum y posteriormente al aparcamiento del centro comercial Camino de la Plata.

Noticias relacionadas

Un pasaje para recordar la historia de una emisora de radio burgalesa

Un pasaje para recordar la historia de una emisora de radio burgalesa

El rincón místico de Burgos donde Santa Teresa dejó anécdotas, apodos y un convento

El rincón místico de Burgos donde Santa Teresa dejó anécdotas, apodos y un convento

El puente de Burgos que resume la vida del Cid en piedra

El puente de Burgos que resume la vida del Cid en piedra

La calle de Burgos dedicada a la reina de Castilla que propició su unión con el Reino de León

La calle de Burgos dedicada a la reina de Castilla que propició su unión con el Reino de León

Los hortelanos llegaban hasta este lugar tirando de sus carros con animales, de ahí que se conociera este mercado tradicional como el de 'Los Carros'. También llegaban en ocasiones excepcionales, otros hortelanos, que podían ser los ordinarios de cada semana o extraordinarios, como en el caso de la venta de ajos, en la feria que cada 25 de julio se organizaba en la ciudad.

A la plaza -o calle- de Hortelanos se entra desde la San Lesmes y tiene salida a la plaza de España por varias aceras y a la avenida del Cid por dos lugares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros
  2. 2 Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos
  3. 3 Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas
  4. 4 Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control
  5. 5 El Arco de Fernán González lucirá como nuevo en 2026
  6. 6 29.275 matriculados en Infantil y Primaria: Burgos pierde un 4% de alumnos en una década
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 9 de septiembre
  8. 8 Un once tipo muy reconocible en el Burgos CF de Ramis
  9. 9 Burgos alcanza el 50% de las obras de saneamiento en la barriada Inmaculada con 497.669 euros
  10. 10 Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos