La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:28

El primer mercado de abastos de Burgos no se encontraba por casualidad en el lugar en el que fue construido. Aquel incipiente mercado se encontraba en el actual emplazamiento del edificio municipal de la avenida del Cid y General Santocildes. A muy pocos metros está la plaza de Hortelanos, que, entrado el siglo XX y con la desaparición de los mercados mayor y menor, concentraba a los productores hortícolas de la provincia de Burgos.

Posteriormente, una vez derruido el mercado de abastos de los Vadillos, la plaza nueva se ubicó en este lugar, en el espacio en el que los hortelanos se ubicaban. Hoy se mantiene esta tradición de traer hasta la ciudad los productos de la huerta burgalesa, son 'Los Carros', famosos y tradicionales, que aún son así conocidos. Tuvieron que trasladarse de este lugar a otros emplazamientos siempre en el mismo entorno.

Ampliar Edificios de la calle Hortelanos. A.P.M.

Las ubicaciones del mercado

Primero fue en la calle del Morco. Después, en la acera izquierda de lo que entonces era avenida del General Yagüe, hoy avenida de la Paz. Con las modernas construcciones de los años 80, este mercado se desplazó a la explanada de El Plantío entre el Estadio y el Coliseum y posteriormente al aparcamiento del centro comercial Camino de la Plata.

Los hortelanos llegaban hasta este lugar tirando de sus carros con animales, de ahí que se conociera este mercado tradicional como el de 'Los Carros'. También llegaban en ocasiones excepcionales, otros hortelanos, que podían ser los ordinarios de cada semana o extraordinarios, como en el caso de la venta de ajos, en la feria que cada 25 de julio se organizaba en la ciudad.

A la plaza -o calle- de Hortelanos se entra desde la San Lesmes y tiene salida a la plaza de España por varias aceras y a la avenida del Cid por dos lugares.

