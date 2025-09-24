El arzobispo de Burgos propone que la nueva plaza de Capiscol lleve el nombre del Papa León XIV Mario Iceta y la alcaldesa han firmado este miércoles un convenio de cesión gratuita de los terrenos colindantes con la iglesia de El Salvador para convertirlo en un espacio público

Julio César Rico Burgos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, ha propuesto al Ayuntamiento de Burgos que la nueva plaza que se va a construir en el entorno de la iglesia de Capiscol lleve el nombre de León XIV. Este miércoles se ha celebrado el acta de firma de cesión gratuita del patio de la parroquia de El Salvador en este barrio, por parte del Arzobispado al Ayuntamiento, con lo que este ya es propietario de este terreno para construir una plaza, tal y como demanda el barrio.

Así, monseñor Iceta ha recordado que Capiscol es un barrio obrero y el papa León XIV toma su nombre de León XIII, que fue el pontífice impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia entre los años 1878 y 1903, en la época de la Revolución Industrial, con la enciclica 'Rerum Novarum'. León XIV es el pontífice ahora de otra «revolución tecnológica».

Es un guiño al barrio obrero de Capiscol, que se constituye en los años 60 y 70 del siglo pasado con el éxodo del campo y la llegada de la industrialización a Burgos. También ha recordado Mario Iceta que los bloques de viviendas que están detrás de la parroquia «fueron construidos por entidades de la Iglesia, concretamente a través de una constructora benéfica de la Acción Católica». Se aleja entonces la posibilidad, como quería el barrio, de dedicarle la plaza al que fuera cura del vecindario durante más de dos décadas: Alejandro Céspedes.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado la firme decisión que tenía el barrio de contar con una plaza pública. Una «petición reiterada» por el Consejo de Barrio, ha recordado, para que esta infraestructura se convierta «en un lugar de encuentro de los vecinos» y ha alabado la actuación del Arzobispado que ha cedido de manera gratuita este espacio. Eso sí, se ha reservado una parte de la plaza para la una posible ampliación futura de los locales de la parroquia de El Salvador. Además, hay una cláusula que indica que el suelo revertiría de nuevo en el Arzobispado en el caso de que el Ayuntamiento quisiera hacer negocio con ese espacio.

Este patio de la parroquia de El Salvador tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados y la alcaldesa ha recordado que el proyecto se va a desarrollar al año que viene, si es que hay posibilidad de aprobar un presupuesto. Las obras podrían empezar a finales de 2026 y culminar en torno al final del mandato, en 2027.

Planes sobre el terreno

Monseñor Iceta ha recordado que la Archidiócesis de Burgos siempre ha sido sensible a las demandas vecinales. Ha puesto como ejemplo «el retranqueo del muro del Teresiano en la calle Trinas o la cesión del terreno para hacer el jardín de la calle Asunción de Nuestra Señora, junto a la Facultad de Teología». El arzobispo ha apuntado que la iglesia está al servicio del bien común y por ello también se ha procedido a esta cesión.

Por eso, ha augurado que el nuevo espacio público «será un lugar de convivencia, de disfrute, de fraternidad» que Iceta entiende es «necesario»; como lo es «fomentar la fraternidad, el acuerdo, el convivir, el estar juntos, y además es algo que siempre ha caracterizado a este barrio».

Ayala no ha querido concretar qué actuaciones se van a realizar en esta plaza. Ha apuntado que ahora es necesario realizar el proyecto y que se va a contar con la opinión de los vecinos. A partir de ahí no tiene una idea cerrada. Han de verse las necesidades y desde ahí plantear un proyecto de acuerdo con esas necesidades y lo que vean los técnicos municipales. La alcaldesa ha recordado que esta plaza y el proyecto sobre ella solo serán posibles si hay un presupuesto. Eso sí, tampoco ha puntualizado qué inversión sería necesaria.