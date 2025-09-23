Otra asociación de Burgos con 24 años de actividad reclama al Ayuntamiento 6.900 euros Espacio Tangente señala que el convenio con la Gerencia de Cultura «no se cumple en tiempo y forma»

Otra asociación de Burgos denuncia que el Ayuntamiento de la capital no paga las ayudas «en tiempo y forma». Se trata de Espacio Tangente, el centro autogestionado de creación contemporánea que comenzó su andadura en 2001.

Señalan desde el espacio que el Consistorio les adeuda «el 30% del convenio de 2024»; es decir, 6.900 euros de una subvención total de euros. Esta ayuda correspondería al año pasado.

Asimismo, desde Espacio Tangente explican que no tienen conocimiento de cuándo se hará efectivo» el ingreso de esta cuantía. Señalan que puede parecer «ridícula» la cantidad, comparado con otras asociaciones de Burgos, como Saltando Charcos, a quienes el ente público debía 43.000 euros. Finalmente, el Ayuntamiento abonará parte de esa deuda.

Sin embargo, desde Espacio Tangente aclaran que las actividades organizadas para recibir la ayuda de 6.900 ya han sido «debidamente justificadas» y que «fueron abonadas en su día»; es decir, se llevaron a cabo y se financiaron en 2024.

Con la mirada puesta en Burgos 2031

Espacio Tangente lleva apoyando en Burgos la creación artística desde el año 2001. El centro afea que el Ayuntamiento «esté dispuesto a gastar muchísimo» en la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031 mientras que «mantiene totalmente desatendidos y sin fondos a los colectivos y asociaciones culturales, vecinales y sociales».

Por estas razones, desde Espacio Tangente solicitan «convenios dignos y subvenciones» que dedican su vida a la cultura de Burgos. Además, espefician que les gustaría que el abono de las ayudas se hiciera efectivo «a principios de año, no a un año vista», como el caso presente, en el que se adeuda dinero de actividades realizadas en 2024.

Espacio Tangente también reitera que se «busquen soluciones definitivas a la falta de personal en el Ayuntamiento para la gestión de todo esto».

24 años de actividad en Burgos

Al año, Espacio Tangente recibe un convenio anual de 23.000 euros por parte de la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. A esos fondos se le suma el trabajo desinteresado de artistas, gestores, programadores y socios que abonan una cuota de 40 euros anuales.

Organizan al año cientos de actividades gestionadas que incluyen charlas, proyecciones, exposiciones o mercados de artistas emergentes. Sostienen que respetan su compromiso «con la libertad, autogestión, independencia, transparencia y apoyo mutuo».