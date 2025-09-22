La Semana Cidiana incorpora su primera marcha popular inclusiva y solidaria

El Arco de Santa María será uno de los emplazamientos por los que discurrirá la Marcha.

La Semana Cidiana suma este año una nueva propuesta con la celebración de la I Marcha Semana Cidiana, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, con salida y llegada en la Plaza del Rey San Fernando. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre a través de la plataforma habilitada por la organización.

Se trata de una marcha popular no competitiva, de carácter inclusivo y solidario, organizada en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, en el marco de las líneas de cooperación establecidas entre la candidatura de Burgos 2031 y las asociaciones que forman parte de dicha plataforma.

Con un recorrido de 3,5 kilómetros, la I Marcha Semana Cidiana propone un itinerario accesible que recorre algunos de los principales hitos relacionados con el Cid en la ciudad, como el Solar del Cid, el Arco de San Martín, el Paseo de los Cubos, la Judería, el Arco de Santa María o la Plaza del Mio Cid, entre otros espacios emblemáticos.

Cada participante recibirá una cartilla conmemorativa, que podrá sellar en los ocho puntos de interés del itinerario, para conservarla como recuerdo de esta primera edición. Podrán participar en esta actividad todas las personas, sin distinción de edad, sexo, origen o condición social, con el único requisito de completar el recorrido caminando.

Los beneficios de la inscripción, fijada en 5 euros la modalidad general, 2 euros para menores de 12 años y un dorsal 0 para quienes deseen colaborar sin participar, estarán destinados íntegramente a la Plataforma del Tercer Sector.

En esta primera edición, la organización ha contado con la implicación directa de Fundación Intras, Asociación Síndrome de Down Burgos, Grupo Social Aspanias, APACE Burgos, Asociación Las Calzadas, Aransbur, Autismo Burgos y APACID.

