Asociación Saltando Charcos, en Burgos. Adrián Miguel Ruiz

El Ayuntamiento abona a Saltando Charcos parte de la deuda que le obligó a cerrar

El centro tuvo que cerrar al comienzo de este mes porque no tiene fondos para llevar a cabo la tarea educativa

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:24

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha procedido a abonar «cinco mensualidades» del total que adeudaba a la Asociación Saltando Charcos. Serán 5.255 euros por cada uno de los cinco meses agrupados en dos facturas.

En total, la asociación de Burgos recibirá 26.275 euros, que se corresponden a los meses de enero a mayo, como ha confirmado la presidenta de la Gerencia, Mila del Campo. Sin embargo, aún quedan por abonar otros dos meses, junio y julio. La factura de esos dos meses ascendería a otros 10.110 euros.

La asociación Saltando Charcos no ha abierto sus puertas este mes de septiembre debido a la falta de presupuesto. Acusan al Ayuntamiento de Burgos de «llevar a la quiebra» a la asociación por el impago de los servicios prestados para el programa municipal 'Construyendo mi futuro'.

Era un trámite «que ya estaba en curso» y se ha concretado según estaba «previsto» con el pago; quedan pendientes los últimos meses. Del Campo ha explicado que la tramitación «ha sido dificultosa, porque la primera vez que salió a concurso se quedó se quedó desierta». Los nuevos pliegos están «ya revisados por parte de asesoría jurídica» y se pondrán en licitación.

Ha recordado que también tiene una financiación de la Junta de Castilla y León, dentro del acuerdo Marco y en ese sentido, los pliegos están redactados conforme a los criterios autonómicos.

Desde el año 2001, esta Asociación, ubicada en el barrio de Gamonal, se ha encargado de apoyar a jóvenes, menores y sus familias en situación de vulnerabilidad. La Asociación ha reclamado desde diciembre de 2024 a técnicos y políticos que según el responsable de Saltando Charcos, Óscar Caballero, les han respondido «que nos iban a pagar, pero, en realidad, nos deben todo el trabajo prestado en 2025», explicaba.

Te puede interesar

