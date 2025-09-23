La Escuela de Música de Burgos comenzará el curso el 15 de octubre El Ayuntamiento ha acordado con el contratista esta fecha tras una reunión con la empresa, Concejalía y grupos políticos

Sara Sendino Burgos Martes, 23 de septiembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El entuerto relacionado con la Escuela Municipal de Música de Burgos Antonio de Cabezón se ha deshecho. Tras una reunión entre empresa, concejala de Cultura y otros grupos políticos, el curso escolar comenzará el miércoles 15 de octubre.

Este martes, 23 de septiembre, se ha llevado a cabo una reunión que ha continuado el encuentro inciado el pasado viernes 19, tras conocer el auto que denegaba la medida cautelar de suspensión del contrato solicitada por el adjudicatario.

Tras la intervención de la concejala de Cultura, así como los técnicos, grupos políticos y la empresa gestora, se han fijado unas líneas básicas del inicio del nuevo curso de la escuela de música, tal y como señalan fuentes municipales.

Todo comenzó a principios de septiembre, cuando el equipo docente de la Escuela exigía al Ayuntamiento y la empresa gestora que hicieran públicos los horarios, las matrículas y la fecha de comienzo del curso. El 18 de este mes, un millar de personas se concentraban para exigir la continuación de este centro cultural de Burgos.

Un día después, miembros del PSOE ofrecían a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ir de la mano para desbloquear el conflicto. Una propuesta aceptada por los populares.

Finalmente, la escuela Antonio de Cabezón abrirá sus puertas para comenzar el nuevo curso 2025/2026.