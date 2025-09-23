BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la Escuela Municipal de Música de Burgos. BC

La Escuela de Música de Burgos comenzará el curso el 15 de octubre

El Ayuntamiento ha acordado con el contratista esta fecha tras una reunión con la empresa, Concejalía y grupos políticos

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:02

El entuerto relacionado con la Escuela Municipal de Música de Burgos Antonio de Cabezón se ha deshecho. Tras una reunión entre empresa, concejala de Cultura y otros grupos políticos, el curso escolar comenzará el miércoles 15 de octubre.

Este martes, 23 de septiembre, se ha llevado a cabo una reunión que ha continuado el encuentro inciado el pasado viernes 19, tras conocer el auto que denegaba la medida cautelar de suspensión del contrato solicitada por el adjudicatario.

Tras la intervención de la concejala de Cultura, así como los técnicos, grupos políticos y la empresa gestora, se han fijado unas líneas básicas del inicio del nuevo curso de la escuela de música, tal y como señalan fuentes municipales.

Noticias relacionadas

Burgos refuerza la seguridad vial con más pasos de cebra inteligentes

Burgos refuerza la seguridad vial con más pasos de cebra inteligentes

El PSOE quiere una empresa totalmente pública para la gestión de los buses urbanos

El PSOE quiere una empresa totalmente pública para la gestión de los buses urbanos

Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos

Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos

Burgos inyectará más suministro eléctrico al Centro de Biodiversidad del Castillo

Burgos inyectará más suministro eléctrico al Centro de Biodiversidad del Castillo

Todo comenzó a principios de septiembre, cuando el equipo docente de la Escuela exigía al Ayuntamiento y la empresa gestora que hicieran públicos los horarios, las matrículas y la fecha de comienzo del curso. El 18 de este mes, un millar de personas se concentraban para exigir la continuación de este centro cultural de Burgos.

Un día después, miembros del PSOE ofrecían a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ir de la mano para desbloquear el conflicto. Una propuesta aceptada por los populares.

Finalmente, la escuela Antonio de Cabezón abrirá sus puertas para comenzar el nuevo curso 2025/2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  2. 2 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos
  3. 3 La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
  4. 4 Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos
  5. 5 Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos
  6. 6 El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo
  7. 7 Un Burgos CF sin acierto no pasa del empate ante un Granada que no fue superior
  8. 8 El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 22 de septiembre
  10. 10 Burgos refuerza la seguridad vial con más pasos de cebra inteligentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Escuela de Música de Burgos comenzará el curso el 15 de octubre

La Escuela de Música de Burgos comenzará el curso el 15 de octubre