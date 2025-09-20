El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos Aunque cabe recurso al auto dictado por el juez, el Ayuntamiento de Burgos va a requerir que se retome el curso «lo antes posible»

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha confirmado hoy que el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos ha desestimado la medida cautelar solicitada por el prestador del servicio de la Escuela de Música Municipal para no reanudar el curso y desistir de la prórroga del contrato. La autoridad judicial hace referencia en el auto al «interés general de los alumnos» de la escuela.

El gestor presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que le instaba a continuar ofreciendo el servicio a pesar de que la relación contractual había terminado el 4 de septiembre. El Juzgado envío al Ayuntamiento este acuerdo en la tarde de ayer y la concejala Andrea Ballesteros «le comunicó» en una reunión que mantuvieron concejales del «equipo de Gobierno y de la oposición» con el aludido la decisión judicial. Ahora tiene 15 días para recurrir el auto.

Cristina Ayala y su equipo necesitaban «un argumento judicial» para sostener su actuación y ha llegado. La regidora ha subrayado que es «muy significativo» el auto porque lo que dice es que «lo que alegaba el prestatario para no dar el servicio no está justificado y no lo ha acreditado» y por tanto a lo que le obliga el auto «es efectivamente a prestar el servicio».

Ha recordado que quien presta este contrato «había ya cogido las matrículas de más de 700 alumnos» y «todo parecía indicar que su intención era seguir dando el servicio». Nunca hubo nada por escrito «hasta el 12 de septiembre». La idea que maneja Ayala es que se restablezca el servicio en «el mínimo tiempo posible».

Es una situación que preocupa mucho, tanto al equipo de Gobierno de Burgos como a la oposición. Tanto es así que, en el Pleno de este viernes, la portavoz del PSOE en materia de cultura, Nuria Barrio, ofreció su ayuda al equipo de Gobierno para intentar solucionar este grave problema.

Próximos contactos

De esta manera, empezó el trabajo de una pequeña comisión, formada por Ballesteros, Barrio y el concejal de Vox Ignacio Peña, que se reunieron en la tarde del viernes con el gestor de la Escuela, para intentar encontrar una salida lo más beneficiosa posible para todas las partes. Han quedado en hablar de nuevo el lunes para seguir con las negociaciones e intentar que las clases se demoren lo menos posible. De momento no hay fechas para que los alumnos regresen a las aulas de Las Bernardas, con el curso ya empezado.

Ayala recordaba que el contrato con la Escuela de Música «es muy complejo» y defendió el trabajo que se ha realizado a lo largo de los últimos meses para intentar llegar a una nueva redacción de los pliegos del concurso. Una de las premisas fundamentales es dotar de mayor financiación a la escuela, y como pidió Vox en su proposición, aumentar las partidas de los presupuestos de 2026, para realizar reparaciones en la sede de Las Bernardas.

