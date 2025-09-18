BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 18 de septiembre
Centenares de personas se han dado cita en El Espolón.
Centenares de personas se han dado cita en El Espolón. JCR

Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música

Un nutrido grupo de alumnos, profesores, padres y madres participan en una manifestación en El Espolón para reclamar al equipo de Gobierno que garantice la continuidad de la Escuela

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

Alrededor de un millar de personas han secundado esta tarde la manifestación convocada en El Espolón para reclamar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos medidas urgentes que garanticen la continuidad de la Escuela Municipal de Música.

Bajo el lema 'No hay capitalidad cultural sin escuela de música municipal', profesores, alumnos y padres y madres -en muchos casos con sus instrumentos- se han concentrado exigiendo respuestas a una crisis que pone en riesgo el inicio del curso.

Y es que, las diferencias económicas existentes entre la aportación municipal y los costes operativos han hecho que la empresa que actualmente gestiona el centro descarte seguir haciéndolo en esas condiciones. A partir de ahí, según vienen denunciando desde hace semanas los trabajadores y usuarios del centro, la falta de información es una constante.

Esta situación se llevaba gestando «desde hace tiempo» y «no se ha gestionado bien», asegura Isabel Basurto, familiar de alumnos. Lejos de ello, el equipo de Gobierno ha ido postergando la asunción de medidas y se ha llegado a las fechas de inicio de curso sin información de ningún tipo.

Noticias relacionadas

Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

Invertirán 1,8 millones en Burgos para que el centro de Cortes obtenga un compost de mayor calidad

Invertirán 1,8 millones en Burgos para que el centro de Cortes obtenga un compost de mayor calidad

«Nos han llevado a la ruina»: Saltando Charcos cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento de Burgos

«Nos han llevado a la ruina»: Saltando Charcos cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento de Burgos

El encuentro Industria 4.0 abordará la IA y demostraciones de robótica

El encuentro Industria 4.0 abordará la IA y demostraciones de robótica

De hecho, denuncia Basurto, «nos han cobrado la cuota de matrícula de este año» y «no sabemos» cuándo empezarán las clases ni cómo se hará.

A este respecto, desde el colectivo se han mantenido contactos con los responsables municipales para ver cómo se puede solventar la situación, que a largo plazo debería pasar por la licitación de un nuevo contrato. ¿La respuesta? «Que están trabajando en ello». De momento, eso sí, certezas pocas.

Sea como fuere, y más allá de la indignación y exigencias del colectivo vinculado a la Escuela Municipal de Música de Burgos, su situación será objeto de debate de hasta dos propuestas presentadas en el Pleno del Ayuntamiento previsto para este viernes.

Habrá que ver qué medidas se toman y en qué sentido, pero por el momento, la indignación entre profesores, alumnos y padres es más que palpable. «Hay que luchar. La música es cultura».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre un bar de tapas en el centro de Burgos
  2. 2 Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional
  3. 3 El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 El brusco cambio de tiempo que traerá el otoño a Burgos: lluvia y desplome de temperaturas
  5. 5 Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes
  6. 6 Muere María Guimarey, la mujer que explicó a su hijo con un cuento que tenía cáncer
  7. 7 Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos
  8. 8 Detenido por estafar a cuatro personas con falsos alquileres en Burgos
  9. 9 Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos
  10. 10 La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música