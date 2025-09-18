Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música Un nutrido grupo de alumnos, profesores, padres y madres participan en una manifestación en El Espolón para reclamar al equipo de Gobierno que garantice la continuidad de la Escuela

Julio César Rico Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

Alrededor de un millar de personas han secundado esta tarde la manifestación convocada en El Espolón para reclamar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos medidas urgentes que garanticen la continuidad de la Escuela Municipal de Música.

Bajo el lema 'No hay capitalidad cultural sin escuela de música municipal', profesores, alumnos y padres y madres -en muchos casos con sus instrumentos- se han concentrado exigiendo respuestas a una crisis que pone en riesgo el inicio del curso.

Y es que, las diferencias económicas existentes entre la aportación municipal y los costes operativos han hecho que la empresa que actualmente gestiona el centro descarte seguir haciéndolo en esas condiciones. A partir de ahí, según vienen denunciando desde hace semanas los trabajadores y usuarios del centro, la falta de información es una constante.

Esta situación se llevaba gestando «desde hace tiempo» y «no se ha gestionado bien», asegura Isabel Basurto, familiar de alumnos. Lejos de ello, el equipo de Gobierno ha ido postergando la asunción de medidas y se ha llegado a las fechas de inicio de curso sin información de ningún tipo.

De hecho, denuncia Basurto, «nos han cobrado la cuota de matrícula de este año» y «no sabemos» cuándo empezarán las clases ni cómo se hará.

A este respecto, desde el colectivo se han mantenido contactos con los responsables municipales para ver cómo se puede solventar la situación, que a largo plazo debería pasar por la licitación de un nuevo contrato. ¿La respuesta? «Que están trabajando en ello». De momento, eso sí, certezas pocas.

Sea como fuere, y más allá de la indignación y exigencias del colectivo vinculado a la Escuela Municipal de Música de Burgos, su situación será objeto de debate de hasta dos propuestas presentadas en el Pleno del Ayuntamiento previsto para este viernes.

Habrá que ver qué medidas se toman y en qué sentido, pero por el momento, la indignación entre profesores, alumnos y padres es más que palpable. «Hay que luchar. La música es cultura».

