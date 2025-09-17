El encuentro Industria 4.0 abordará la IA y demostraciones de robótica La cita con la innovación y la tecnología se desarrolla los días 15 y 16 de octubre en el Fórum y está organizado por Digital Innovation Hub Industry 4.0 (Dihbu)

Julio César Rico Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:10

El quinto Encuentro Tecnológico Industria 4.0 abordará en esta edición, las diferentes tendencias tecnológicas sobre las redes 5G, sobre inteligencia artificial, generativa y ejemplos concretos en robótica. La cita se va a desarrollar entre los días 15 y 16 de octubre en el foro Evolución y está organizada por Digital Innovation Hub Industry 4.0 (Dihbu).

Estas jornadas técnicas van a difundir este tipo de avances aplicados a procesos industriales. Se van a desarrollar mesas redondas y talleres demostrativos para que el público que acceda al Fórum encuentre las últimas tendencias en tecnología digital enfocadas a la industria y a la seguridad en el trabajo.

La presidenta de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos), Andrea Ballesteros, ha puesto de manifiesto en la presentación de estas jornadas, la importancia del encuentro que coloca a la ciudad como «como referente en España en el ámbito de la digitalización industrial».

Estas acciones «proyectan a Burgos» como un territorio «innovador y abierto al futuro». Ballesteros ha expresado que Burgos tiene «un ADN industrial profundamente arraigado» y que se expresa también «en la innovación, en el talento industrial, en la sostenibilidad y en la apertura internacional».

Esta cita cuenta con el apoyo de la Unión Europea, del Ministerio de Industria y Turismo, la Junta de Castilla y León y del Centro Europeo de Innovación Digital Digi3, cuya implicación es fundamental para «dar dimensión y amplitud a este evento». Todo esto se enmarca dentro del horizonte Burgos 2031 en la lucha por ser Capital Europea de la Cultura, «porque no deja de ser una estrategia compartida» y que hace de la ciudad un territorio competitivo, sostenible e innovador», ha subrayado la presidenta de ProBurgos.

Por su parte, el presidente de Digital Innovation Hub Industry 4.0, Mario Pampliega, ha subrayado que el planteamiento de la cita ha sido desde el principio «un punto de encuentro estratégico» de la industria y de la tecnología. Han pasado cinco años desde la primera edición y puede asegurar que la trayectoria ha sido «positiva» y creciente en participación de «las start-ups, centros de conocimiento y distintos profesionales del sector».