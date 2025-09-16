El Ayuntamiento de Burgos destinará el colegio Marceliano Santamaría a actividades culturales El antiguo colegio, sin uso desde 2022 cuando se abrió el Isabel de Basilea, en el entorno de Villímar, vuelve a manos municipales desde la cesión de 1962

Julio César Rico Burgos Martes, 16 de septiembre 2025, 12:59

El antiguo colegio público Marceliano Santamaría, ubicado en la barriada Inmaculada, en Gamonal, volverá a manos municipales, después de que la Junta de Castilla y León haya aprobado la desafectación del inmueble.

El concejal de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha avanzado que la Administración regional entregará al Consistorio los dos edificios, el patio y la casa del portero del antiguo colegio, sin uso desde 2022. El centro escolar quedó sin alumnos con la apertura del colegio Isabel de Basilea, en el entorno de Villímar. La dotación «se dedicará a la cultura», ha declarado Manzanedo.

El edil no ha avanzado más información que la propia desafectación, porque será la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien presente en detalle qué proyecto «de ciudad» quiere realizar en esta dotación del barrio de Gamonal. El antiguo centro escolar tiene dos edificios que en otra época se dedicaron a las aulas. Manzanedo ha apuntado que cada inmueble tiene tres plantas y 440 metros cuadrados.

El conjunto, con el patio y la casa de conserje más los inmuebles, suma «una superficie total de 2.500 metros cuadrados; la idea es crear un proyecto de gran envergadura», ha declarado.

El Ayuntamiento de Burgos solicitó a la Junta de Castilla y León la desafectación del antiguo colegio en el Pleno de diciembre de 2022.

Sin embargo, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación y Cultura no lo cedió en su día y ha sido ahora, tres años después, cuando se ha procedido, gracias a las gestiones de la Dirección Provincial. La idea del equipo de Gobierno es que entre en los presupuestos de 2026. Manzanedo lo ha calificado como «un proyecto de ciudad» que se destinará a uso cultural para la barriada. Aún no existe un proyecto para el espacio, por lo que no se manejan plazos.

Con PSOE y Vox

En la comparecencia de este lunes, Manzanedo ha avanzado que la idea del equipo de Gobierno es mantener reuniones con PSOE y Vox de cara a llegar a acuerdos para el presupuesto de 2026. Con la intención de «tender la mano» y sin fijar líneas rojas, la primera reunión se mantendrá este jueves 18 de septiembre con ambas formaciones. El primer turno será para el PSOE, a las 9:30 horas, en el despacho de Alcaldía, y a las 18:30 horas con Vox en el mismo lugar.