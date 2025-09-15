El PP se abre a propuestas de la oposición «sin líneas rojas» para afinar el presupuesto de 2026 Quiere reunirse esta misma semana con Vox y con el PSOE para informarles de las líneas básicas que ha trazado el equipo de gobierno y sumar aquello que beneficie a la ciudad

Julio César Rico Burgos Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:36

El concejal del Grupo Popular, responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, quiere reunirse con los dos grupos de la oposición del Consistorio, Vox y PSOE, para recoger propuestas «sin líneas rojas». El edil entiende que todas las aportaciones «van a sumar» al presupuesto de 2026. Eso sí, también ha asegurado que el gobierno local tiene entre sus prioridades para las cuentas los «proyectos Xpande, ExpoBurgos, el Centro de Tratamiento de Residuos y la nueva manera de plantear la cultura y el ocio».

Manzanedo no ha concretado ni el techo de gasto ni la capacidad del Consistorio para establecer «la cantidad» con la que van a contar para invertir o gastar en el próximo ejercicio. La idea que maneja el grupo popular es realizar un «presupuesto dinámico y estratégico» y establecer un compromiso de construir ciudad «desde el diálogo y la cooperación».

Manzanedo ha establecido un objetivo doble: por un lado, «la gestión responsable» y, por otro, «avanzar en proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los burgaleses». Por eso es fundamental para el equipo de gobierno «escuchar todas las sensibilidades políticas del Ayuntamiento de Burgos», ha subrayado.

Todas estas son las conclusiones que ha arrojado la reunión que tuvieron los miembros del equipo de gobierno los pasados jueves y viernes. En esta cita, que tuvo lugar en una casa rural en la localidad de Los Balbases, los concejales junto con la alcaldesa tuvieron la oportunidad de poner en común las diferentes necesidades de cada área.

También se acordó en esa reunión trasladar a los grupos de la oposición las intenciones del equipo de Gobierno y buscar posibles acuerdos. En este sentido, se quieren estudiar «todas las posibilidades», incluida la de la reducción de la carga fiscal que propuso Vox la semana pasada para negociar con el equipo de Gobierno.

La propia alcaldesa, también la semana pasada, hacía llegar su propuesta al portavoz del partido que fue su socio de gobierno hasta el mes de noviembre. La idea de Ayala es hacer una propuesta global, no solamente impositiva.