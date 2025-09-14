BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Los participantes en la foto dentro de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Aythami Pérez Miguel

Apuestas «emblemáticas» para impulsar la candidatura de Burgos a CapitalEuropea de la Cultura

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que quiere que la ciudad desarrolle este tipo de acciones porque «pueden contribuir» a ser sede de ese título europeo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:42

Acciones como la que se ha llevado a cabo este fin de semana en Burgos, aprovechando la celebración del festival EnClave de Calle, de construir y derribar la Catedral con cajas de cartón, suponen acontecimientos «emblemáticos», que deben de impulsar a Burgos para conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que quiere que la ciudad desarrolle este tipo de acciones porque «pueden contribuir» a ser sede de ese título europeo. Ha recordado que este evento se enmarca dentro de otro de carácter cultural y lúdico, como es el EnClave, que este año cumple su 24ª edición. La idea de llevar a cabo una construcción con cajas de cartón de la catedral de Burgos, su exposición y posterior derribo, fue una idea creada por la artista Cristina Izquierdo en colaboración con Olivier Grossette, artista francés especialista en este tipo de construcciones efímeras.

Acto participativo

Unos minutos antes de que los voluntarios de la Federación de Fajas y Blusas de Burgos procedieran, tirar de las cuerdas y derribar el monumento efímero, se llevaba a cabo el acto simbólico de fotografía, la más de 2.000 personas delante del monumento de cartón. Ayala ha precisado que con esta acción se quería hacer «un acto participativo». A ello también ha contribuido el reparto de camisetas con el emblema de Burgos 2031. Las cajas han sido aportadas por la empresa Smurfit.

En este sentido, Ayala ha apuntado que en Burgos se debe dar un paso más hacia la «excelencia en la cultura» y que se convierta en un eje «transformador importante». La idea de Ayala es seguir apostando por este tipo de iniciativas singulares que le lleve a la ciudad a recorrer el camino hasta la capitalidad de 2031.

