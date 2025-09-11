Dos días de intenso trabajo en el Ayuntamiento para dibujar el futuro de Burgos El equipo de Gobierno se reúne en un pueblo del Alfoz de la provincia para diseñar las líneas maestras del presupuesto de 2026

Julio César Rico Burgos Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:07

Ya lo hizo el año pasado en la Sierra; este año más cerca de la capital y con todas las comodidades que puede dar una casa rural: el equipo de Gobierno dedica dos jornadas completas, desde primera hora de la mañana hasta la noche, para trabajar sobre la hoja de ruta de 2026.

Es un año crucial para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos. De ahí que este retiro sea el momento más fuerte del año. Lo anunciaba este martes la alcaldesa, Cristina Ayala, y lo ratificaba el vicealcalde, Juan Manuel Manso: «trabajar y poner en común las necesidades de cada área». Con las preferencias y las prioridades políticas, que los técnicos elaboren unas cuentas adaptadas a la «realidad de la ciudad».

Eso sí, a la alcaldesa Ayala no le agrada tener que recurrir a una nueva cuestión de confianza para aprobar su plan político y económico. Por eso, ante el ofrecimiento de Vox de trabajar con el PP para bajar los impuestos de Burgos, Ayala echo el órdago al envite de Fernando Martínez Acitores: «tender la mano para aprobar el presupuesto juntos».

De farol

En el mus se llama 'farol' al atrevimiento de apostar sin llevar jugada ganadora. Y en parte, Ayala sí la lleva ya que puede aprobar las cuentas en solitario, pero no es suficiente. En el mus, la mano -quien abre el juego- es ganadora en caso de empate; la alcaldesa lo sabe y aunque obtenga el 'no' de Vox lleva por delante ser mano.

En cualquier caso, el equipo de Gobierno afronta en el retiro su programa en el que prima una preferencia, como adelantaba el equipo de Gobierno «las inversiones en la calle Santander».

Los once ediles tienen «mucho trabajo por delante», como aseguraba el vicealcalde, Juan Manuel Manso. La idea es «poner en común» las necesidades de cada área de Gobierno. La mejor forma de hacerlo es alejarse del centro de operaciones.

Seguros de que va a salir adelante

La única ausencia es la del presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, que fue de número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Burgos. Suárez afrontaba este jueves el Pleno sobre el estado de la provincia. Por delante, dos «intensas» jornadas de trabajo como apuntaba el martes Manso, seguro de que el trabajo va a salir adelante y que se van a poner las bases del presupuesto de 2026.

El equipo de Gobierno ha ido desgranando a lo largo del tiempo cuáles son sus prioridades para el año que viene. La principal actuación es la «de la peatonalización de la calle Santander» como ha dejado claro la alcaldesa. Hay otras preferencias como las obras en los barrios, el Plan de Talento, las viviendas para jóvenes en Gamonal, ExpoBurgos, la obra del complejo deportivo en la antigua CLH, el nuevo Mercado Norte o las partidas que el Ayuntamiento de Burgos pueda invertir en El Plantío, están dentro de las previsiones.

Eso y la intención de Ayala de «seguir reduciendo la deuda», en la medida que haya posibilidad a través de los remanentes de tesorería. En el último Pleno, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, explicó que la deuda está ahora mismo en el 87%. En inversiones, el Consistorio ha alcanzado el 19,8% ,14,4 millones de los 72 previstos.