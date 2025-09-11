BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El desahucio anunciado de las monjas cismáticas de Belorado se aplaza a octubre
Hospital Universitario de Burgos. BC

Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU

Las obras ya han comenzado y darán como resultado 63 plazas de estacionamiento, tres de ellas adaptadas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:53

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en superficie junto al Hospital Universitario, en una parcela de titularidad municipal.

Se trata de una dotación, situada en la avenida Islas Baleares junto al Complejo Asistencial, que dispondrá de 63 plazas de estacionamiento, tres de las cuales serán adaptadas a personas con movilidad reducida.

Esta actuación, impulsada por la alcaldesa Cristina Ayala, responde a una demanda histórica de los usuarios del Hospital Universitario y los vecinos de la zona, que solicitaban mayores espacios de aparcamiento. La regidora municipal ha señalado que este proyecto «reafirma el compromiso del equipo de Gobierno con la movilidad» y supone un paso más en la reversión del déficit de plazas de aparcamiento que arrastran algunos barrios. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo municipal también ha impulsado nuevos proyectos en Gamonal y Capiscol para dar solución a dicha problemática.

Un mes de trabajo

La obra se está realizando en colaboración con la empresa Construcciones Lázaro, a través del contrato de apoyo a la brigada municipal. También cuenta con el respaldo de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, que asumirá los costes de los drenajes y saneamiento.

Las capas finales de firme y rodadura, así como la pertinente señalización horizontal, se realizarán mediante el contrato vigente de mejora de firmes y pavimentos anuales, es decir la campaña de aglomerado ordinaria.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de aproximadamente un mes y, tras éste, se abrirá al público este nuevo aparcamiento de forma totalmente gratuita.

