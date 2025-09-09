Ayala tiende la mano a Vox para aprobar el presupuesto de Burgos para 2026 Vox, de momento, solo quiere trabajar con el PP para bajar los impuestos locales a los burgaleses

Un nuevo gesto de voluntad de acuerdo es el que pretende la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, para aprobar los presupuestos de 2026. La regidora quiere contar con los que fueran sus socios de Gobierno hasta noviembre del año pasado para aprobar las cuentas del año que viene.

Ayala coincidía esta pasada semana con tres de los ediles de Vox y les planteaba, «en una cuestión informal», la intención de que su partido y el PP puedan aprobar de manera conjunta las cuentas del año que viene. De otra manera, tendría que someterse de nuevo a una cuestión de confianza aparejada a la aprobación del presupuesto para el año 2026.

En estos momentos, ha recordado Ayala, «las vías están abiertas». La idea de la regidora es trabajar los presupuestos con el partido liderado en Burgos por Fernando Martínez Acitores y pactar unas cuentas que den estabilidad al gobierno municipal. También ha precisado que luego podrían venir las diferentes vías a negociar, pero la intención primera es contar con el apoyo del que fuera su socio de gobierno.

En este sentido, los ediles del PP se van a reunir esta semana, el jueves y el viernes, en una casa rural, de retiro, para trabajar en las cuentas en las diferentes áreas de Gobierno.

Con respecto al ofrecimiento de Vox para trabajar con el PP, una rebaja de los impuestos municipales, Ayala entiende que esta posibilidad «es mejor enmarcarla dentro de un contexto general» en el que hablar de presupuestos porque en ese marco también cabe la posibilidad de una posible negociación sobre esa bajada de la presión fiscal a los burgaleses.

Sobre la idea del PSOE de la necesidad de firmar un nuevo convenio y una nueva cesión demanial sobre el Estadio Municipal El Plantío para la gestión del Burgos CF, Ayala ha señalado que lo primero que necesita el equipo de Gobierno para hacer una valoración es el proyecto «que todavía» no tiene entre manos y el «presupuesto exacto de ejecución» de esa obra.

A partir de ahí el Ayuntamiento opinará, pero sin proyecto asegurado, no hay nada. En ese sentido va a realizar una oferta que «sea buena para el club, para los aficionados y para la ciudad».