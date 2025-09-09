BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Martínez Acitores, a la izquierda de la foto, en un Pleno municipal. JCR

Ayala tiende la mano a Vox para aprobar el presupuesto de Burgos para 2026

Vox, de momento, solo quiere trabajar con el PP para bajar los impuestos locales a los burgaleses

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:53

Un nuevo gesto de voluntad de acuerdo es el que pretende la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, para aprobar los presupuestos de 2026. La regidora quiere contar con los que fueran sus socios de Gobierno hasta noviembre del año pasado para aprobar las cuentas del año que viene.

Ayala coincidía esta pasada semana con tres de los ediles de Vox y les planteaba, «en una cuestión informal», la intención de que su partido y el PP puedan aprobar de manera conjunta las cuentas del año que viene. De otra manera, tendría que someterse de nuevo a una cuestión de confianza aparejada a la aprobación del presupuesto para el año 2026.

«Las vías están abiertas»

En estos momentos, ha recordado Ayala, «las vías están abiertas». La idea de la regidora es trabajar los presupuestos con el partido liderado en Burgos por Fernando Martínez Acitores y pactar unas cuentas que den estabilidad al gobierno municipal. También ha precisado que luego podrían venir las diferentes vías a negociar, pero la intención primera es contar con el apoyo del que fuera su socio de gobierno.

Noticias relacionadas

«He visto deslealtad por parte del PP»

«He visto deslealtad por parte del PP»

Ayala, ante la Cuestión de Confianza con la duda de si el presupuesto se aprueba o va a información pública

Ayala, ante la Cuestión de Confianza con la duda de si el presupuesto se aprueba o va a información pública

El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025

El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025

En este sentido, los ediles del PP se van a reunir esta semana, el jueves y el viernes, en una casa rural, de retiro, para trabajar en las cuentas en las diferentes áreas de Gobierno.

Con respecto al ofrecimiento de Vox para trabajar con el PP, una rebaja de los impuestos municipales, Ayala entiende que esta posibilidad «es mejor enmarcarla dentro de un contexto general» en el que hablar de presupuestos porque en ese marco también cabe la posibilidad de una posible negociación sobre esa bajada de la presión fiscal a los burgaleses.

El Plantío

Sobre la idea del PSOE de la necesidad de firmar un nuevo convenio y una nueva cesión demanial sobre el Estadio Municipal El Plantío para la gestión del Burgos CF, Ayala ha señalado que lo primero que necesita el equipo de Gobierno para hacer una valoración es el proyecto «que todavía» no tiene entre manos y el «presupuesto exacto de ejecución» de esa obra.

A partir de ahí el Ayuntamiento opinará, pero sin proyecto asegurado, no hay nada. En ese sentido va a realizar una oferta que «sea buena para el club, para los aficionados y para la ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos
  2. 2 Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos
  3. 3 El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025
  4. 4 El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros
  5. 5 Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1 en Burgos
  6. 6 El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas
  7. 7 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  8. 8 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º
  9. 9 Una joya rural con historia: La Posada El Pintor busca nuevo propietario a solo 10 minutos de Burgos
  10. 10 Ignacio San Millán anuncia su candidatura a presidir FAE Burgos tras la retirada de Benavente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ayala tiende la mano a Vox para aprobar el presupuesto de Burgos para 2026

Ayala tiende la mano a Vox para aprobar el presupuesto de Burgos para 2026