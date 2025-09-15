Alianzas internacionales y la promoción del tejido industrial de Burgos focalizan el trabajo de ProBurgos El espacio Burgos Industria se ha consolidado con la visita de más de 7.000 personas desde su apertura en el mes de enero. Se quiere proyectar con nuevas actividades dirigidas a jóvenes

La Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos) quiere centrar su trabajo en este próximo cuatrimestre en tres ejes estratégicos: «la diplomacia industrial, las alianzas internacionales y el impulso del tejido de proximidad».

La presidenta de la sociedad, Andrea Ballesteros, ha subrayado la importancia de impulsar el área de industria y alinearlo con los objetivos «de Burgos 2031». Ballesteros ha presentado las diferentes actividades que la sociedad va a llevar a cabo de aquí al mes de diciembre. Entre ellas destacan algunas visitas importantes a la ciudad, como la de una represenación de la embajada de Australia, cuya delegación visitará Burgos los días 11 y 12 de noviembre. Está previsto que se lleven a cabo reuniones sectoriales, contactos con agentes e industrias de Burgos y actividades paralelas a la visita.

También dentro de esta área, el 11 de diciembre, el Fórum Evolución acogerá el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa de Polígonos Industriales, organizado por ProBurgos junto a la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar y la Fundación Caja de Burgos.

Jueves de la Industria

Y dentro del ciclo 'Los jueves de la Industria', se quiere añadir un bloque específico de proveedores locales, en el que las empresas invitadas darán visibilidad al papel de otras empresas de fuera de la provincia, que son socios de las burgalesas en sus procesos productivos, ha informado Ballesteros. Los encuentros abordarán sectores estratégicos como alimentación y bebidas, energías renovables, automoción, mecatrónica, plásticos, acero, textiles técnicos o soluciones eléctricas.

Ballesteros ha asegurado que desde su apertura en el mes de enero, el espacio expositivo y de conferencias Burgos Industria ha recibido más de 7.000 visitas de ciudadanía, profesionales y delegaciones; se ha consolidado como sede de programación pública, trabajo colaborativo y punto de encuentro para la agenda industrial de Burgos.

Jóvenes industriales

Entre las novedades de este cuatrimestre, Ballesteros ha informado de que se va a poner en marcha el programa piloto 'Jóvenes Industriales', dirigido a alumnado de 10 a 12 años. La iniciativa reproducirá la dinámica de una fábrica mediante trabajo en equipo, con la fabricación de un producto vinculado a una empresa local y dinámicas de planta, tuteladas por profesionales en activo y personas jubiladas del sector.

Y el 30 de septiembre se celebrará la reunión del Grupo de Mantenimiento Industrial y un nuevo encuentro de la red 'LideraMdo', integrada por directivas del sector en colaboración con Polo positivo de Fundación Caja de Burgos, centrada en innovación, transformación tecnológica y liderazgo femenino.

