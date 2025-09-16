BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la presentación de la Semana Cidiana. JCR

La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid

Como novedades, este año se van a celebrar mercados, exhibiciones y muestras medievales en Fuentes Blancas, en la zona cercana al camping, y se celebrará la primera marcha cidiana por lugares evocan la figura de Rodrigo Díaz de Vivar

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

La celebración de la Mesnada del Cid en Fuentes Blancas y una marcha por la ciudad de 3,5 kilómetros se suman a las actividades de la Semana Cidiana que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este martes. Se trata de una actividad que llegará a 27 ubicaciones diferentes y que, tal y como subrayó la regidora, ya se encuentra consolidada y busca ahora regirse por la excelencia. La Semana Cidiana se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre.

Ayala destacó, durante la presentación de este evento, la importancia y el «crecimiento que ha experimentado» esta actividad cultural y lúdica. Es una acción que se configura como «un evento de ciudad», tal y como ha subrayado la alcaldesa. La Semana Cidiana cumple su segunda edición con este formato. La organización recae directamente en el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción ProBurgos, como una apuesta personal de Ayala.

Toda la propuesta cuenta con la colaboración de asociaciones y colectivos vinculados al Cid. Precisamente, la participación de estas organizaciones recreacionistas permite mantener el rigor y el atractivo del ambiente medieval. Para consolidar esta acción, ProBurgos ha programado como novedad la Mesnada del Cid en Fuentes Blancas, una actividad repleta de talleres, mercados y exhibiciones varias; además de la primera marcha cidiana, una iniciativa popular no competitiva de 3,5 kilómetros, cuya recaudación se destinará a plataformas del tercer sector. La marcha discurrirá por todo el centro de la ciudad.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Burgos destinará el colegio Marceliano Santamaría a actividades culturales

El Ayuntamiento de Burgos destinará el colegio Marceliano Santamaría a actividades culturales

Alianzas internacionales y la promoción del tejido industrial de Burgos focalizan el trabajo de ProBurgos

Alianzas internacionales y la promoción del tejido industrial de Burgos focalizan el trabajo de ProBurgos

El PP se abre a propuestas de la oposición «sin líneas rojas» para afinar el presupuesto de 2026

El PP se abre a propuestas de la oposición «sin líneas rojas» para afinar el presupuesto de 2026

Tanto la Mesnada del Cid como la marcha son la antesala de una semana repleta de actividades. Entre ellas destacan la lectura del Cantar de Mío Cid en el Palacio de Capitanía; diversas presentaciones de murales, conciertos, talleres de forja, degustaciones de comida medieval, teatro callejero, conferencias y la celebración del II Congreso Internacional sobre el Cid, que lleva como lema: «Rodrigo Díaz, en su contexto europeo: ¿la pluma es más poderosa que la espada?».

El plato fuerte llegará a partir del jueves con la inauguración del mercado medieval y la zona gastronómica. También habrá varios talleres y espacios de animación en la plaza del Rey San Fernando, el paseo Sierra de Atapuerca y el arco de Santa María, con teatro callejero, magia y pasacalles.

El viernes, a las 19:30 horas, tendrá lugar la entrega del premio Burgos y el Cid, que reconoce la contribución al legado y la proyección de la figura cidiana a una persona o institución. Por la noche se celebrarán espectáculos de luz y sonido y videomapping. El sábado se llevará a cabo el desfile de la comitiva, que partirá de El Solar del Cid y llegará al arco de Santa María, con casi mil recreacionistas procedentes de distintos puntos de España y Alemania; el desfile concluirá a las 13:00 horas con el pregón que pronunciará el escritor Antonio Pérez Henares.

El domingo se continuará con pasacalles, talleres para niños, exhibiciones medievales y recreaciones de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  2. 2 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  3. 3 Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos
  4. 4 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  5. 5 El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos
  8. 8 Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 15 de septiembre
  10. 10 Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid

La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid