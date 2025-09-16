La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid Como novedades, este año se van a celebrar mercados, exhibiciones y muestras medievales en Fuentes Blancas, en la zona cercana al camping, y se celebrará la primera marcha cidiana por lugares evocan la figura de Rodrigo Díaz de Vivar

Julio César Rico Burgos Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

La celebración de la Mesnada del Cid en Fuentes Blancas y una marcha por la ciudad de 3,5 kilómetros se suman a las actividades de la Semana Cidiana que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este martes. Se trata de una actividad que llegará a 27 ubicaciones diferentes y que, tal y como subrayó la regidora, ya se encuentra consolidada y busca ahora regirse por la excelencia. La Semana Cidiana se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre.

Ayala destacó, durante la presentación de este evento, la importancia y el «crecimiento que ha experimentado» esta actividad cultural y lúdica. Es una acción que se configura como «un evento de ciudad», tal y como ha subrayado la alcaldesa. La Semana Cidiana cumple su segunda edición con este formato. La organización recae directamente en el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción ProBurgos, como una apuesta personal de Ayala.

Toda la propuesta cuenta con la colaboración de asociaciones y colectivos vinculados al Cid. Precisamente, la participación de estas organizaciones recreacionistas permite mantener el rigor y el atractivo del ambiente medieval. Para consolidar esta acción, ProBurgos ha programado como novedad la Mesnada del Cid en Fuentes Blancas, una actividad repleta de talleres, mercados y exhibiciones varias; además de la primera marcha cidiana, una iniciativa popular no competitiva de 3,5 kilómetros, cuya recaudación se destinará a plataformas del tercer sector. La marcha discurrirá por todo el centro de la ciudad.

Tanto la Mesnada del Cid como la marcha son la antesala de una semana repleta de actividades. Entre ellas destacan la lectura del Cantar de Mío Cid en el Palacio de Capitanía; diversas presentaciones de murales, conciertos, talleres de forja, degustaciones de comida medieval, teatro callejero, conferencias y la celebración del II Congreso Internacional sobre el Cid, que lleva como lema: «Rodrigo Díaz, en su contexto europeo: ¿la pluma es más poderosa que la espada?».

El plato fuerte llegará a partir del jueves con la inauguración del mercado medieval y la zona gastronómica. También habrá varios talleres y espacios de animación en la plaza del Rey San Fernando, el paseo Sierra de Atapuerca y el arco de Santa María, con teatro callejero, magia y pasacalles.

El viernes, a las 19:30 horas, tendrá lugar la entrega del premio Burgos y el Cid, que reconoce la contribución al legado y la proyección de la figura cidiana a una persona o institución. Por la noche se celebrarán espectáculos de luz y sonido y videomapping. El sábado se llevará a cabo el desfile de la comitiva, que partirá de El Solar del Cid y llegará al arco de Santa María, con casi mil recreacionistas procedentes de distintos puntos de España y Alemania; el desfile concluirá a las 13:00 horas con el pregón que pronunciará el escritor Antonio Pérez Henares.

El domingo se continuará con pasacalles, talleres para niños, exhibiciones medievales y recreaciones de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.