Ayala plantea reformar el Ayuntamiento del pueblo antiguo de Gamonal La obra podría terminarse antes del final del mandato para que en el siguiente se pudiese acometer la obra de la casa de Cultura de Gamonal, que se encuentra deteriorada

Uno de los proyectos a medio plazo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos quiere completar en el barrio de Gamonal es la «rehabilitación del edificio del antiguo Ayuntamiento del barrio».

Esta es una idea a medio plazo que se plantea la alcaldesa, Cristina Ayala. A mayores, la regidora ha precisado que Gamonal necesita una Casa de Cultura «moderna, que a día de hoy no tiene», pero que esa actuación deberá esperar a que esté terminada la obra del antiguo Ayuntamiento porque sería este espacio el que acogería algunas de las actividades que se realizan en el inmueble contiguo.

Estos son dos proyectos a medio y largo plazo con los que el Ejecutivo local pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos de Gamonal y Capiscol y que se unen a otros proyectos que, o bien están terminados, o están en fase de ejecución.

Más allá de estas ideas, el proyecto más importante a desarrollar de aquí al final del mandato «es el del pueblo viejo de Gamonal». Ayala ha subrayado que su gestión «ha desatascado» la situación, después de 70 años y el Ayuntamiento ha cerrado una acción definitiva. La idea es comprar solares que permitan hacer vivienda pública para jóvenes en este espacio. Es más, existe la posibilidad de que sean financiados a través de fondos europeos.

La alcaldesa indicaba en la reunión pública con vecinos que ha mantenido en el barrio que en Gamonal y Capiscol se están haciendo el grueso «de las inversiones» de Burgos. Así, ha recordado las realizadas en Francisco Grandmontagne o en el parque Félix Rodríguez de la Fuente; y ha avanzado que otras como el parking disuasorio de Manuel Altolaguirre y el del Silo; además de la avenida de la Constitución y su carril bici, que están en marcha.

Numerosas obras en marcha

Ayala ha recordado que el presupuesto de 2026 contemplaba 30 millones de euros de inversión, a lo que hay que sumar los remanentes de 72 millones de euros. De esas cantidades, 42 están en ejecución y otros 7 millones de euros están en licitación pendientes de adjudicación. Hay otros 18 millones pendientes que se van a licitar.

Respecto a los dos edificios del antiguo colegio Marceliano Santamaria, que el Ayuntamiento va a recibir de la Junta de Castilla y León para realizaciones culturales en la Barriada de la Inmaculada, Ayala no ha previsto que se vaya a realizar ninguna dotación para mayores, sino que se quiere dedicar al «ocio y a la cultura para todas las edades».

Y con respecto a las obras del carril bici de la avenida de la Constitución y del parking del Silo, ambas llevan un cierto retraso que el Ayuntamiento tratará de negociar con la empresa que lleva a cabo las obras para una «rápida terminación y entrega». Para Ayala, lo más importante es «que se acabe cuanto antes», porque ha indicado que los procesos son importantes, pero «más importante todavía es gozar de la infraestructura».

La de Gamonal ha sido la primera cita que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha tenido a los dos años del inicio del mandato. Posteriormente van a seguir otros barrios en los que a conocer las acciones que se han llevado a cabo en estos dos primeros años. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Burgos, que ha querido empezar por Gamonal, porque es uno de los centros neurálgicos de la inversión del Ayuntamiento.