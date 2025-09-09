La Escuela Municipal de Música de Burgos denuncia la falta de información sobre el inicio del curso El equipo docente exige al Ayuntamiento y a la empresa gestora un comunicado oficial que aclare horarios, matrículas y la fecha de inicio de las clases

A pocos días de la fecha habitual de arranque del curso, la Escuela Municipal de Música de Burgos vive una situación de incertidumbre que preocupa tanto a las familias como al profesorado. El equipo docente ha hecho público un comunicado en el que expresa su malestar por la falta de información oficial sobre el futuro inmediato del servicio.

Según explican, pese a que en reuniones anteriores con representantes municipales se aseguró la continuidad del proyecto, no se han concretado aspectos clave como los horarios del nuevo curso, el proceso y plazos de apertura de nuevas matrículas, la fecha prevista de inicio de las clases.

Inquietud entre familias y el profesorado

En los últimos días, numerosas familias han trasladado su preocupación por la ausencia de información y la confusión generada. Desde la escuela aclaran que no existe ningún paro ni huelga que justifique esta falta de actividad, sino que el problema radica en la falta de gestión administrativa, el vencimiento del contrato vigente y la ausencia de un nuevo pliego que garantice la continuidad del servicio.

«Lo que sí podemos afirmar es que, desde el equipo docente, seguimos comprometidos con el proyecto educativo y con la Escuela Municipal, y queremos seguir desarrollando nuestra labor con la profesionalidad de siempre, en condiciones justas y dignas», señalan los profesores en su comunicado.

Exigen respuestas inmediatas

El profesorado advierte de que la falta de claridad tanto por parte del Ayuntamiento de Burgos como de la empresa gestora está generando una situación insostenible, justo en el momento en que el curso debería ponerse en marcha.

Por ello, instan a ambas partes a emitir con urgencia un comunicado oficial que despeje dudas y garantice la continuidad de un servicio considerado esencial para la comunidad burgalesa.