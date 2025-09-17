Invertirán 1,8 millones en Burgos para que el centro de Cortes obtenga un compost de mayor calidad La Junta hará un nuevo área de afino del residuo orgánico. Se podrá limpiar la fracción depositada en los contenedores y clasificarla para obtener compost de calidad; será autónoma y prescindirá de operarios para la producción

Julio César Rico Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta va a invertir 1.764.489,26 en la nueva área de afino del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes, en Burgos. Se trata de una línea independiente que permite la limpieza o afino de la fracción orgánica de recogida separada (Fors), previamente clasificada para obtener compost de más calidad.

Está sujeta a financiación europea y la previsión es que la obra dure en torno a seis meses, una vez se conceda; estará ubicada junto a la actual línea de afino, de esta manera compartirá «sinergias con la existente y optimizará la implantación global de ambas», como expresa el proyecto.

Planta autónoma

Está previsto que la operación de la planta de afino sea «completamente autónoma» y «sin necesidad de operarios» de producción, a excepción del operario de pala que alimenta la línea. Además, todo el proceso se realizará bajo techo, en instalación cerrada, con aspiración de aire, de forma que se evite la emisión difusa de polvo.

La limpieza final está diseñada para el refinado de material de tal forma que se pretende recuperar, en esta última etapa, el material compostado de origen orgánico que se encontraba dentro del flujo de los biorresiduos.

En la actualidad, en las instalaciones existentes en Burgos, el depósito en el vertedero se perfila como «la única opción posible para el tratamiento del material bioestabilizado», a partir ya del pasado mes de abril. El incremento de la recogida separada de biorresiduos favorecerá, eso sí, «una reducción de la cantidad de residuos orgánicos con destino de eliminación».

Europa

Esta instalación, que la junta ya ha llevado a cabo en algunas provincias de la comunidad, como Segovia se enmarca en la gestión de los residuos de procedencia doméstica y comercial que ordena Europa. La tendencia es a reducir residuos y a generar cada vez menos vertidos, orientados hacia una gestión inteligente con principios que permitan mitigar los impactos adversos sobre la salud y el medio ambiente.

Instalaciones actuales

Para poder cumplir con todas las exigencias técnicas y normativas de los procesos realizados, se cuenta con instalaciones como son las diferentes redes de recogida de pluviales, saneamiento y lixiviados, redes de distribución de agua industrial, abastecimiento y contra incendios y la red e instalación de desodorización.

El CTR cuenta con el suministro eléctrico necesario y una depuradora propia del recinto. La actual planta de clasificación es fruto de una serie de fases, en la que inicialmente únicamente se operaba manualmente. En una ampliación posterior se añadieron equipos dándole un importante grado de automatización. En la instalación actual conviven equipos con un nivel de deterioro importante que han llegado al final de su vida útil, junto con una serie de maquinaria que podría conservarse y alargar su periodo de uso.

El CTR de Cortes está en el Ecoparque y cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de selección de envases, una planta de tratamiento de maderas; otra de residuos sanitarios tipo 3; el antiguo vertedero municipal y gestión postclausura del mismo y una planta depuradora de lixiviados. La línea de afino está en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de selección de envases.