El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros La Mancomunidad Tierras del Cid está integrada por 16 municipios y la obra correrá a cargo de la Consejería de Medio Ambiente a través de fondos europeos. Se instalará en Sotopalacios

Julio César Rico Burgos Domingo, 24 de agosto 2025, 13:30

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León va a construir un Punto Limpio en Sotopalacios, capital de la Merindad de Río Ubierna, para dar servicio a la Mancomunidad Tierras del Cid. Irá ubicado en el paraje denominado 'Las Muelas' y ocupará de manera parcial esta parcela que es propiedad del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna.

Esta actuación del Gobierno regional se incluye dentro del nuevo programa para la mejora y construcción de puntos limpios fijos. En Castilla y León que se va a financiar con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. La obra costará 453.996,11 euros y tiene un plazo de medio año para su construcción. Está cofinanciada por fondos Next Generation de la UE.

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad ha adoptado un Plan Integral de Residuos para «impulsar los sistemas de recogida separada» para llegar a la optimización del reciclado de materiales. La Dirección General atiende a la tramitación de expedientes de centros de recogida de residuos que den servicio a una población superior a 5.000 habitantes, de hecho, la Mancomunidad Tierras del Cid está integrada por 16 municipios que a fecha 1 de enero de 2023 contaba con 7.465 habitantes.

Las poblaciones que integran esta mancomunidad son Alfoz de Quintanadueñas, Fresno de Rodilla, Huérmeces, Hurones, Merindad de Río Ubierna, Monasterio de Rodilla, Montorio, Pedrosa de Río Úrbel, Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanilla Vivar, Rubena, Sotragero, Valle de las Navas, Valle de Santibáñez y Villayerno Morquillas.

Cómo serán las instalaciones

Las instalaciones estarán provistas de un cierre perimetral en su totalidad que evite el acceso incontrolado. Se ha proyectado una caseta de control que será el espacio donde el personal trabajador de la instalación realizará las funciones de administración y recepción de los usuarios. La zona de almacenamiento de pilas y baterías, residuos domésticos peligrosos y el espacio previsto para los que puedan reutilizarse para reciclado, estarán protegidos por marquesina con otro cierre perimetral que evite el acceso.

Se instalarán paneles solares fotovoltaicos sobre cubierta para suministro de electricidad y también se colocarán farolas solares tipo led. El recinto dispondrá de un espacio de reserva para contenedores tipo iglú, en el que se incluirá el correspondiente para ropa y, según el sistema de gestión para la recogida selectiva con los contenedores de vidrio, envases ligeros y papel y cartón a suministrar e integrar en las rutas de recogida. La recogida de fracciones no contempladas en los contenedores de gran volumen, se realizarán mediante jaulas y contenedores u otros sistemas equivalentes de diferentes tipologías y adecuados al residuo.

Se estudiará la colocación de básculas públicas en la zona que puedan ser usadas para el pesaje de vehículos industriales. Para facilitar el acceso a la instalación y minimizar las afecciones por nubes de polvo durante los meses estivales y las zonas inestables y resbaladizas en los meses de elevada pluviometría, se realizará la pavimentación del camino, una actuación que ha asumido el Ayuntamiento de Merindad Río Ubierna.