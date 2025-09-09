BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Presentación del nuevo camión de basuras en la comarca del Arlanzón, en Burgos. BC

237.000 euros para mejorar la recogida de basuras de 3.500 vecinos de Burgos

La Mancomunidad Comarca del Arlanzón ha adquirido un nuevo camión para este servicio

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:53

Cerca de 3.500 vecinos de la provincia de Burgos tendrán una mejora en la recogida de basuras de sus casas. Se trata de los habitantes de la Mancomunidad Comarca del Arlanzón, que han adquirido un nuevo camión para este servicio.

Este martes se ha presentado el camión en Ibeas de Juarros. Este se encargará de la recogida de residuos sólidos urbanos. Para su adquisición, la mancomunidad también ha contado con la financiación de la Junta de Castilla y León, que ha colaborado con 178.051 euros; un 75% del precio total.

El vehículo incorporado es un camión recolector-compactador de carga trasera, diseñado con especificaciones adaptadas a las necesidades particulares de las localidades a las que prestará servicio. La Mancomunidad Comarca del Arlanzón está integrada por 15 municipios que suman una población de 3.441 personas empadronadas, las cuales se beneficiarán directamente de esta importante mejora en la gestión de residuos urbanos.

La compra del camión ha supuesto un desembolso total de 237.402 euros. De esa cantidad, la Junta ha financiado 178.051 euros (un 75%), mientras que la mancomunidad ha asumido el resto, 59.351 euros, con recursos propios.

Te puede interesar

