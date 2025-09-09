29.275 matriculados en Infantil y Primaria: Burgos pierde un 4% de alumnos en una década El número de alumnos en Infantil y Primaria desciende levemente respecto al curso anterior, siguiendo una caída que se prolonga desde 2015, mientras la Universidad de Burgos aumenta su alumnado

Inicio del curso escolar en un colegio de la ciudad de Burgos.

La cifra es pequeña, solo seis alumnos menos, pero Burgos ha comenzado el curso escolar reduciendo, un año más, los niños matriculados. Los centros de Castilla y León han empezado las clases con carácter general en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial.

El curso en estas enseñanzas arranca con 29.275 alumnos matriculados en Infantil, Primaria y Educación Especial en la provincia de Burgos. Esto supone seis alumnos menos matriculados que en el curso 2024/2025. Una reducción escasa, pero que sigue una tendencia que se alarga una década.

Desde el curso 2015/2016 la provincia de Burgos ha visto cómo mermaban sus alumnos matriculados en estos niveles educativos. De los 30.561 de ese curso se ha pasado a los 29.275 del que acaba de comenzar, son 1.286 menos, una caída del 4,2%.

En Educación Infantil acaban de comenzar el curso 10.769 niños, el pasado curso lo hicieron 10.773. Por su parte, en Primaria, lo empiezan 18.280 cuando en el 2024/2025 fueron 18.275.

En cuanto al alumnado de régimen general, es decir, tanto en infantil como en primaria, secundaria, formación profesional y universitaria, es decir, el total, las estimaciones de la Consejería de Educación señalan que Burgos tendrá más alumnos este curso que el anterior.

Se estima que sean 55.719 alumnos en régimen general frente a los 55.501 del curso anterior. Una subida muy leve del 0,39%. A nivel regional crecen los alumnos un 0,62%.

De cero a tres años

En cuanto a los centros escolares para los niños de cero a tres años, Burgos cuenta con 101, 56 públicos y 45 privados. Los centros públicos suponen el 55%, por debajo de la media regional que está en el 58,64%.

Por tanto, los centros de cero a tres años privados en Burgos están por encima de la media regional. En Burgos suponen el 44,6% frente al 41,36 de Castilla y León.

En la provincia de Burgos se sigue manteniendo un CRA (Centro Rural Agrupador) con tres alumnos, pero, en cambio, se ha cerrado un CRA con cuatro alumnos que sí estaba abierto el pasado curso.

Las obras previstas

Varias son las obras centralizadas previstas para este curso 25/26 en la provincia. Por un lado, la ampliación del IES Diego de Siloé en Burgos. Esta obra tiene una inversión prevista de 11.527.420 euros, pero en este curso, se invertirán unos 5.628.300 euros.

También se prevé la ampliación del CIFP Río Ebro de Miranda. Para este curso está prevista una inversión de 500.527 euros de los 7.878.147 que se pretenden invertir en este centro.

También se prevén inversiones en obra nueva desconcentrada como en el CEIP Fernán González de Aranda para la instalación de una plataforma elevadora y otra inversión en el CEIP Altamira de Miranda para la instalación de una plataforma salvaescaleras. Estas obras deben finalizar en 2025.

Hay otras previstas que finalizarán en 2026, como la instalación de tres ascensores: en el CEIP Fernán González de Aranda, en el CEIP Jueces de Castilla, de Burgos, y en el IES Félix Rodríguez de la Fuente, también de Burgos.

En total, se prevé que en Burgos se inviertan unos 1.893.608 euros en este curso en obras de reforma, mejora y sustitución.

Secundaria, Bachillerato, FP y universidad

Los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional regresan a las aulas el próximo lunes 15 de septiembre. Pero los campus del Hospital del Rey, La Milanera y Río Vena, en la ciudad de Burgos, así como el de Miranda de Ebro, han vuelto a la actividad este lunes 8 de septiembre con la incorporación a las aulas de los estudiantes universitarios.

La Universidad de Burgos (UBU) ha incrementado el número de estudiantes de grado y máster en un 6,5% respecto al curso anterior. 9.287 alumnos de grado y posgrado han iniciado las clases en la UBU.