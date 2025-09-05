BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 5 de septiembre
Imagen de archivo de un aula escolar. Carlos Espeso

400.000 euros para que los pueblos de Burgos mejoren y conserven los colegios

La Junta de Castilla y León y la Diputación vuelven a convocar unas subvenciones, de carácter bienal, para reparar, conservar y mejorar los colegios públicos del medio rural burgalés

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:19

La Diputación de Burgos y la Consejería de Educación, dependiente de la Junta de Castilla y León, han vuelto a convocar la línea de ayudas para reparar, mejorar y conservar los colegios públicos de los pueblos de la provincia. Va dirigida solo a centros de educación infantil y primaria del medio rural de Burgos.

El presupuesto destinado a esta convocatoria es de 400.000 euros. De estos, la Diputación aportará 200.000 y la Consejería de Educación los otros 200.000.

Todas las entidades locales pertenecientes a municipios de Burgos con menos de 20.000 habitantes pueden solicitar esta ayuda. Siempre que tengan, obviamente, un centro público donde se imparta de forma simultánea educación infantil y primaria.

Mejorar la infraestructura educativa

Con este dinero se tienen que subvencionar obras de reparación, conservación y mejora de los centros durante los años 2025 y 2026. El carácter de la convocatoria es bienal, es decir, se publica cada dos años. Un requisito es que en el mismo centro se impartan las etapas de educación infantil y primaria. El objetivo es mejorar la infraestructura educativa de la provincia de Burgos.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 1 de octubre y los ayuntamientos interesados pueden encontrar toda la documentación e información en la sede electrónica de la Diputación.

