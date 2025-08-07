La conciliación familiar en verano: aumenta en Burgos con 1.100 niños y 33 pueblos implicados El programa de la Junta Conciliamos ha duplicado su participación en cuatro años y este verano es el que más niños participantes ha tenido en la provincia burgalesa

El programa Conciliamos crece y se asienta en la provincia de Burgos. Como su nombre bien indica, se trata de un programa que desarrolla la Junta de Castilla y León en todas las provincias para permitir y aliviar precisamente eso, la conciliación de los padres con hijos menores, de entre tres y doce años.

Se han tomado datos desde el 2021 porque a partir de ese año se comienza a diferenciar el verano en dos periodos. Los datos aquí reflejados corresponden al segundo periodo del verano: desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto, para cada año.

Desde el 2021 los centros participantes se han duplicado, pasando de 17 a 33 este 2025. Lo mismo ocurre con los municipios participantes. En 2021 el programa llegó a 17 localidades, este 2025 lo hace hasta 33.

Si nos centramos en los menores que han formado parte del programa Conciliamos, también han ido aumentando significativamente. En 2021 fueron 397 y este segundo periodo del verano 2025 son 1.113 los niños participantes. En el primer periodo de este verano de 2025 fueron 1.510 los niños que formaron parte de las actividades.

Impulso para llegar a las localidades más pequeñas

Además, fue en 2021 cuando se decidió impulsar este programa para el medio rural. Ese año se posibilitó que cualquier pueblo de Castilla y León pudiera adherirse al programa, con independencia de su tamaño. Además, para favorecer que se pudiera celebrar en localidades pequeñas, se redujo el número mínimo de menores necesarios a los cinco.

El objetivo de este programa es el cuidado y la atención lúdica de los niños de entre tres y doce años de la provincia durante los periodos en los que no acuden al colegio, periodos no lectivos como el verano, mientras sus padres trabajan. En el caso de niños con capacidades diversas o necesidades específicas de apoyo, la edad se extiende hasta los 14 años.

No solo se desarrolla durante el verano, también se puede acceder a él en Navidad, Semana Santa y carnaval.

Monitores y centros

Los niños quedan a cargo de monitores de ocio y tiempo libre y desarrollan actividades plásticas, artísticas, deportivas, juegan. También realizan actividades de promoción, conocimiento, concienciación y sensibilización de los derechos de la infancia, fomenta de la igualdad de oportunidades entre niños y niñas y talleres de animación a la lectura.

Son los ayuntamientos de los pueblos o ciudades los que ponen a disposición del programa uno o varios colegios o instalaciones y asumen también los gastos corrientes del programa Las nóminas de los monitores y el material empleado corre a cargo de la Junta.