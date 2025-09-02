Más de 27.300 familias solicitan el bono infantil de ayuda a la conciliación de las actividades extraescolares La vicepresidenta de la Junta anima a las familias que aún no lo han solicitado a hacerlo en los próximos días

Un total de 27.368 familias solicitaron el bono infantil de ayuda a la conciliación de las actividades extraescolares, cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de septiembre. Así lo aseguró este martes, 2 de septiembre, en Burgos la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la visita que realizó al Centro Mediacyl Burgos.

En este sentido, durante la visita a estas instalaciones, Blanco valoró este recurso de la Junta de Castilla y León que puso en marcha hace dos años y recordó que «el objetivo es sobre todo ayudar a las familias». «Es uno de los principales objetivos que tenemos dentro del Gobierno de la Junta de Castilla y León, incorporando nuevos recursos dentro de lo que son los servicios sociales para ayudar a las familias, para facilitar el día a día de las familias de Castilla y León», apostilló, en alusión al bono infantil que ofrece la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para ayudar a las familias a conciliar su vida familiar y laboral con las actividades que realizan los menores de entre 4 y 12 años fuera del horario lectivo escolar.

Para poder solicitar esta ayuda de 200 euros por menor, ambos progenitores tienen que estar trabajando y tener unos ingresos menores de 55.000 euros entre ambos o la mitad si se trata de una familia monoparental. La vicepresidenta de la Junta animó a las familias que aún no lo han hecho a cursar la solicitud. El presupuesto para esta subvención es de 16 millones de euros, pudiendo ser ampliados si se precisa para cubrir toda la demanda.

«Animamos a las familias a que las sigan pidiendo», exclamó. «Son más de 27.000 las solicitudes que se han presentado», expuso, si bien reconoció que «es verdad que ha estado el verano por medio, por lo tanto, ahora al inicio del curso la valoración es muy positiva, estamos viendo que se está llegando a las familias, pero queremos que llegue a más familias».