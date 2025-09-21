BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autobús urbano en la parada de Soportales de Antón. BC

El PSOE quiere una empresa totalmente pública para la gestión de los buses urbanos

Entienden también que se debe modificar el sistema de gestión de Deportes, servicio municipalizado como Autobuses Urbanos, para una mayor trasparencia

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:38

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, aseguró en el Pleno del pasado viernes que su partido opta por un modelo de sociedad municipal «cien por cien» pública para la futura empresa municipal de transportes. Este es uno de los acuerdos del dictamen final de la comisión de investigación sobre las tarjetas de autobús urbano. Fue una decisión adoptada por todos los grupos. Y en este sentido, Daniel de la Rosa ha llamado a pactar y acordar el modelo.

Los socialistas entienden que son políticas que trascienden a un mandato y por tanto ha de determinarse «de manera consensuada» qué naturaleza, qué composición, qué objeto, qué funciones y qué características tiene que tener ese ente que se cree al efecto.

Noticias relacionadas

La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año

La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año

El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos

El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos

Burgos inyectará más suministro eléctrico al Centro de Biodiversidad del Castillo

Burgos inyectará más suministro eléctrico al Centro de Biodiversidad del Castillo

La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces

La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces

El Ayuntamiento de Burgos cuenta además también con un servicio municipalizado más, el de Deportes. Para Daniel de la Rosa sería interesante también acometer un cambio, similar al de los autobuses, para este servicio. De la Rosa fue más allá y también sugirió que se modifique la forma jurídica de llevar a cabo todos los temas deportivos en el Ayuntamiento de Burgos. Recordaba que no se puede hacer una cosa y no la otra. Ha invitado a hacerlo todo en este mandato, «de una vez, normalizando esa situación».

Entiende que va a ayudar a tener una mayor transparencia en la gestión y los resultados están en el rendimiento de los propios servicios públicos. La crítica es que tal y como funcionan los servicios municipalizados en la actualidad son opacos.

En tres meses

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se comprometió en el Pleno de debate del estado de la ciudad a transformar el Servicio de Movilidad y Transportes (SmyT) en una empresa pública para la gestión de todo el sistema de autobuses urbanos. En esta transformación trabajan los responsables políticos del área de Autobuses, César Barriada, y el responsable de Movilidad, Juan Manuel Manso.

Los socialistas reclamaban en ese Pleno que se contara con ellos porque, en palabras del viceportavoz Josué Temiño, «no ha habido una llamada por parte del equipo de gobierno a la oposición para hablar de este tema». En este sentido preguntó, sin obtener respuesta, si existe un borrador de proyecto para este fin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos
  2. 2 Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos
  3. 3 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año
  4. 4 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  5. 5 Los molinos eólicos matan 27 aves al mes en Burgos
  6. 6 El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 20 de septiembre
  8. 8 El stock de vivienda disponible en Burgos se desploma un 63% desde máximos históricos
  9. 9 El Tribu vuelve a poner a bailar a Burgos
  10. 10 Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El PSOE quiere una empresa totalmente pública para la gestión de los buses urbanos

El PSOE quiere una empresa totalmente pública para la gestión de los buses urbanos