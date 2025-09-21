El PSOE quiere una empresa totalmente pública para la gestión de los buses urbanos Entienden también que se debe modificar el sistema de gestión de Deportes, servicio municipalizado como Autobuses Urbanos, para una mayor trasparencia

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, aseguró en el Pleno del pasado viernes que su partido opta por un modelo de sociedad municipal «cien por cien» pública para la futura empresa municipal de transportes. Este es uno de los acuerdos del dictamen final de la comisión de investigación sobre las tarjetas de autobús urbano. Fue una decisión adoptada por todos los grupos. Y en este sentido, Daniel de la Rosa ha llamado a pactar y acordar el modelo.

Los socialistas entienden que son políticas que trascienden a un mandato y por tanto ha de determinarse «de manera consensuada» qué naturaleza, qué composición, qué objeto, qué funciones y qué características tiene que tener ese ente que se cree al efecto.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta además también con un servicio municipalizado más, el de Deportes. Para Daniel de la Rosa sería interesante también acometer un cambio, similar al de los autobuses, para este servicio. De la Rosa fue más allá y también sugirió que se modifique la forma jurídica de llevar a cabo todos los temas deportivos en el Ayuntamiento de Burgos. Recordaba que no se puede hacer una cosa y no la otra. Ha invitado a hacerlo todo en este mandato, «de una vez, normalizando esa situación».

Entiende que va a ayudar a tener una mayor transparencia en la gestión y los resultados están en el rendimiento de los propios servicios públicos. La crítica es que tal y como funcionan los servicios municipalizados en la actualidad son opacos.

En tres meses

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se comprometió en el Pleno de debate del estado de la ciudad a transformar el Servicio de Movilidad y Transportes (SmyT) en una empresa pública para la gestión de todo el sistema de autobuses urbanos. En esta transformación trabajan los responsables políticos del área de Autobuses, César Barriada, y el responsable de Movilidad, Juan Manuel Manso.

Los socialistas reclamaban en ese Pleno que se contara con ellos porque, en palabras del viceportavoz Josué Temiño, «no ha habido una llamada por parte del equipo de gobierno a la oposición para hablar de este tema». En este sentido preguntó, sin obtener respuesta, si existe un borrador de proyecto para este fin.