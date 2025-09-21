La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año El Ayuntamiento de Burgos está a la espera de tener sobre la mesa el modificado del proyecto para que la empresa pueda retomar las obras, paralizadas meses atrás por la aparición de tierras contaminadas por restos biológicos, que serán trasladadas a un vertedero palentino

El Ayuntamiento de Burgos confía en que las obras de derribo y urbanización de las antiguas naves de la calle Manuel Altolaguirre acaben a finales de año. Pero para eso, aún deben retomarse los trabajos, un paso que está pendiente de la presentación y aprobación de un modificado del proyecto.

Las obras, adjudicadas en 2024 a Alpesa, comenzaron con buen pie y en apenas unas semanas se culminó el derribo de las antiguas naves. Sin embargo, una vez que las máquinas comenzaron a mover la tierra de la parcela apareció un problema inesperado. El insoportable olor que desprendían puso en alerta a los responsables de la empresa y al propio Ayuntamiento, que se vio obligado a paralizar inmediatamente los trabajos para descubrir el origen de aquel olor.

A raíz de aquello, se tomaron varias muestras de la tierra de la parcela y se llevaron a analizar. Tal y como se comprobó en dichos análisis, dichas tierras estaban contaminadas por restos biológicos, en principio aviares.

Esa circunstancia, sumada a la aparición de un pequeño y antiguo depósito de gasoil en la parcela, obligó a cambiar los planes y plantear un modificado del proyecto. Un modificado cuya redacción se está ultimando, según confirma el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso.

Tratamiento especial

A grandes rasgos, dicho modificado se centra en el tratamiento de las tierras. Inicialmente estaba previsto gestionarlas de la manera habitual, pero visto que contienen restos animales han de ser debidamente tratadas en un vertedero especializado. ¿El problema? Que el más cercano está en Palencia.

Esa circunstancia encarecerá la obra, ya que hay que cubrir, no solo los gasto extraordinarios de tratamiento, sino también el incremento de coste del traslado en sí mismo. Eso sí, se prevé que la ampliación del presupuesto no sea «significativa», según Manso.

De esta forma, se confía en que en las próximas semanas se termine de redactar el modificado y supere todos los trámites administrativos para que la empresa pueda volver a entrar a trabajar en la parcela. A la vista del avance de las obras antes de su paralización, su finalización no debería demorarse más allá de finales de año, subraya el concejal.

Mitad aparcamiento, mitad zona verde

El proyecto, además del derribo de las antiguas naves ya ejecutado en la primera fase, contempla la urbanización de la parcela. Aproximadamente la mitad de la misma servirá para ampliar el aparcamiento disuasorio de Las Torres. La otra mitad se convertirá en un espacio verde de bajo mantenimiento con la previsión, a largo plazo, de poder servir de ampliación para el colegio Juan de Vallejo.

