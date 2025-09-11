BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El desahucio anunciado de las monjas cismáticas de Belorado se aplaza a octubre
Operarios trabajan en las obras del Hospital de la Concepción. BC

Dan comienzo las obras del Hospital de la Concepción de Burgos

El objetivo de las mismas es el de albergar el Archivo Provincial de Burgos y varios espacios que utilizará la Universidad de Burgos

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:28

Tras una larga odisea, finalmente se ha dado pistoletazo de salida a las obras de rehabilitación del singular Hospital de la Concepción en Burgos. Desde que naciera la idea del proyecto en 2018, finalmente se le adjudicó el mismo a la empresa Ferrovial el pasado mes de febrero, y la reforma ha comenzado este mes de septiembre.

El Ministerio de Cultura, promotor de la obra, adjudicó el proyecto a Ferrovial a finales del pasado mes de febrero por un importe de 26,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. La oferta expuesta por parte de esta empresa resultó ser la más ventajosa de las presentadas al concurso, ya que planteaba una bajada de los costes en un 13% respecto al presupuesto base de licitación.

Desde que se adjudicó la obra hasta que se terminó de cerrar el contrato pasaron dos meses. No fue hasta el día 10 de abril cuando se cerró el acuerdo finalmente con la empresa responsable de las obras tras «unas correcciones en el Plan de Seguridad y Salud», tal y como afirmaba el Ministerio.

El 24 de junio la Universidad de Burgos hizo entrega de las llaves del edificio a la empresa responsable de la rehabilitación del edificio para comenzar las obras lo antes posible. Finalmente, han comenzado este mes de septiembre.

Periodo y retrasos

Sin embargo, el periodo de ejecución de la obra no ha comenzado en este momento. El periodo de tres años para finalizar las mismas dio inicio una vez formalizada la firma del acta de replanteo y entregadas las llaves, es decir, el pasado mes de junio.

Este comienzo, a su vez, supuso un retraso de un mes y medio en cuanto al proyecto se refiere según viene planteado por la normativa, ya que una vez rubricado dicho contrato la empresa tenía un plazo de un mes para firmar el acta de replanteo, trámite que marca formalmente el inicio de los trabajos.

El objetivo principal de estas obras es el de convertir el Hospital de la Concepción en un centro de actividad cultural. Para ello, además de una rehabilitación integral y la construcción de un edificio anexo de nueva planta, el proyecto contempla la separación del complejo en dos espacios, uno destinado a actividades de la Universidad de Burgos y otro a albergar el Archivo Provincial.

