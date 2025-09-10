Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander La publicación de las bases para la redacción del proyecto es el primer paso de esta compleja obra cuyos estudios previos plantean actuaciones que pueden suponer más años de ejecución

'Xpande Burgos' echa a andar con un horizonte de tres años y medio de obras con el firme convencimiento del equipo de Gobierno de terminar esta obra en un segundo mandato electoral, para lo que el PP tendría que ganar las próximas elecciones municipales, como el propio vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, auguraba hace un par de semanas.

Esta obra tendría que salvar diferentes escollos que se han planteado desde los estudios previos a la realización del proyecto. Una de las consideraciones de los diferentes estudios realizados en los que se plantean las alternativas para la construcción del túnel recoge que, en todo caso, esta infraestructura deberá ir «por debajo del nivel freático» de la calle. Añade que tendría demasiada «cercanía de viviendas, con cimentaciones superficiales en su mayor parte y de cierta antigüedad», más la disponibilidad de espacio reducida para maquinaria de cimentaciones especiales.

Y las interferencias que podrían retrasar mucho la obra son la presencia de un colector de hormigón que discurre bajo la plaza del Cid y en San Juan. En el primer caso, el informe dice que debe ser «modificado e integrado geométricamente en el trazado del túnel». También existe un problema con el colector y la tubería de abastecimiento que discurre bajo la calle San Juan; «y con la mayor parte de los servicios» que discurren bajo las aceras, debido a la mayor anchura del túnel, lo que «obligará a modificarlos».

También resultan especialmente problemáticas las plantas bajo rasante en las inmediaciones de la calle Santander. Una de ellas se refiere a la confluencia con la calle Santocildes, en el aparcamiento municipal que tiene entrada por esa vía. Y los garajes de la calle Santander números 5 y 6 y número 27, que cuentan hasta con tres plantas bajo rasante.

Y un cuarto condicionante serán las afecciones arqueológicas que pueden suponer también un problema y un retraso importante a la hora de realizar la obra. Hay que tener en cuenta el tipo de protección de la calle Santander, además de que hay otros elementos protegidos, como son la Muralla, la Casa del Cordón y el antiguo convento de San Ildefonso en la zona de la plaza Hortelanos y la calle San Juan.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Burgos ha echado a andar el proyecto Xpande con la publicación del concurso para la redacción del proyecto, la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción del túnel que permita la peatonalización de la plaza del Mío Cid, la calle Santander y el pasaje de Radio Popular.

Desde el primer momento, Manso ha advertido de la importancia de esta obra; algo que la alcaldesa, Cristina Ayala, también ha subrayado en cada intervención referente a urbanismo. Y a esta obra se fía todo el crédito del gobierno municipal porque como ya advirtieron está actuación es «prioritaria» para el Ejecutivo local.

En el mes de febrero se encargó un estudio previo para plantear diferentes alternativas para la peatonalización de la calle de Santander. El estudio de ingeniería que realizó el proyecto avanzó hasta tres posibilidades. El equipo de Gobierno finalmente se decantó por la más completa, que incluía dos carriles bajo el suelo en la calle Santander.

El informe destaca que los mayores niveles de servicio, que pueden quedar comprometidos son «los espacios de cruce, especialmente los semaforizados». En el caso del tráfico de vehículos, la intensidad media identificada en la calle Santander en hora punta «se encuentra por encima de 450 vehículos en sentido sur-norte». Ambos valores convierten la calle Santander en una de las más transitadas de Burgos.

La calle Santander cuenta con una longitud de 260 metros y un primer tramo con 50 metros de soportales. La sección varía entre los 10,84 metros a la altura de la intersección de la calle Santander con San Juan, la más problemática, hasta los 15,75 metros disponibles en la plaza de Mío Cid.

