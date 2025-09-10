El nuevo edificio de las piscinas de El Plantío de Burgos irá en el presupuesto de 2026 por 1,6 millones

Se va a desarrollar en un plazo de nueve meses en cuanto haya una partida presupuestaria y se mantendrá su estructura actual

Las obras de remodelación del edificio central de las piscinas de el plantío van a costar 1,6 millones de euros y van a tener un plazo de nueve meses para su realización. Sin embargo, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, no existe partida presupuestaria en las cuentas de 2025, con lo que tendrá que ir en las de 2026, sobre las que ya está trabajando.

Ballesteros precisado que estas actuaciones suponen la tercera fase de la obra de remodelación en el recinto de piscinas más antiguo de la ciudad. El edificio va a contar con una nueva zona de aseos, un botiquín, cafetería y una zona dedicada a aspectos técnicos. El proyecto de remodelación del edificio central de las piscinas municipales de El Plantío prevé un plazo de ejecución de nueve meses, a partir de lo que será una intervención en la infraestructura existente. No será necesario el derribo del edificio actual para construir una nueva dotación.

La obra del Castillo

En la Junta de Gobierno de este miércoles también se ha incidido en las obras del Castillo. Ballesteros ha destacado que, a mediados de este mes de septiembre, el Ayuntamiento «procederá a la recepción de la nueva fortaleza». Eso sí , ha destacado que la Junta de Gobierno ha procedido a la aprobación de una modificación en el contrato que supone 443.281 euros que se suma a la que se llevó a cabo en mayo de 2024, por 336.308, y que se a los 2,2 millones que costaba la obra en proyecto.

La modificación va destinada «a realizar refuerzos en la estructura metálica instalada, que no estaban previstos inicialmente». Se trata de una «elevación de volúmenes única y novedosa en España». Cuándo se estaba realizando la elevación se apreció la necesidad «de instalar este tipo de refuerzos» para evitar problemas con el mallado y las condiciones meteorológicas.

Reparación de fachadas

La Junta de Gobierno ha aprobado también los pliegos para contratar la reparación de las fachadas y dependencias interiores de edificios municipales, colegios públicos e instalaciones municipales, consistente en su limpieza, su consolidación y posterior pintado. Sale por tres años más dos de prórroga por 900.000 euros. Y también se ha dado el visto bueno para «contratar el servicio de prevención de riesgos laborales» para el propio Ayuntamiento de Burgos.

Promovido por la Gerencia de Servicios Sociales se ha aprobado también «la prórroga del contrato suscrito con la empresa Sedena que gestiona el programa de ocio municipal, por 150.000 euros». Se ha prorrogado también el contrato para la gestión del servicio de salud joven, por 45.000 euros y para la gestión del Espacio Joven.

Servicio de limpieza y Escuela de Música

La Junta de Gobierno ha procedido a modificar el contrato del servicio de limpieza, conservación mantenimiento de las fuentes ornamentales por la inclusión como nuevo elemento la fuente sita en los jardines Domingo Batet.

Por lo que respecta al nuevo curso de la Escuela Municipal de Música, Ballesteros ha indicado que la intención del Ayuntamiento de Burgos es que el concesionario del servicio hasta este mes de septiembre «continue con la prestación» dado que no tiene por escrito ninguna orden en contrario.

La intención municipal es continuar hasta que salga el nuevo pliego. Mientras tanto, la situación preocupa tanto a las familias como al profesorado. El equipo docente ha hecho público un comunicado en el que expresa su malestar por la falta de información oficial sobre el futuro inmediato del servicio.